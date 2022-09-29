النجم الإيفواري يايا توريه: قطر ستنظم نسخة تاريخية من كأس العالم

أشاد نجم كرة القدم الإيفواري يايا (يحيى) توريه باستعدادات قطر لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، مؤكداً أنها ستكون نسخة استثنائية من البطولة.

وقال توريه، سفير كأس العالم فيفا قطر 2022، إن “جاهزية قطر للمهرجان الكروي العالمي، والجهود الهائلة التي بذلتها استعداداً لاستقبال المشجعين من حول العالم، أمر مذهل حقاً، ويستحق الإشادة من الجميع”.

وأضاف أنه “على يقين أن هذه النسخة من كأس العالم ستكون مميزة” بعد اطلاعه على “الخطط والترتيبات المتعلقة بكافة جوانب البطولة، مثل سهولة تنقل المشجعين خلال المنافسات”.

وأوضح توريه، الفائز بلقب أفضل لاعب أفريقي 4 مرات أن “احتضان دولة عربية مسلمة لحدث بمثل هذا المستوى يشكل مبعث اعتزاز لجميع اللاعبين المسلمين”.

وفيما يتعلق بتوقيت إقامة البطولة، قال النجم الإيفواري إن موعد البطولة يأتي في منتصف الموسم الكروي للدوريات الأوربية، وهذا يعني أن اللاعبين سيشاركون في كامل لياقتهم البدنية، ولا يعانون من التعب والإرهاق بعد موسم طويل مع أنديتهم، كما كان الحال في النسخ السابقة من كأس العالم، عندما كان يجري تنظيم المنافسات خلال فصل الصيف.

وذكر توريه أن تقارب المسافات بين ملاعب البطولة ومقار إقامة المنتخبات المشاركة وملاعب التدريب، سيحظى بإعجاب اللاعبين، إذ سيوفر لهم ذلك مزيداً من الوقت والجهد للاستعداد للمنافسات ما سينعكس بشكل إيجابي على أدائهم.

وأضاف أنه عندما شارك مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل “كان يفصل بين ملاعب البطولة مسافات بعيدة، مما اضطرنا للسفر لثلاث ساعات بين مباراة وأخرى، ولكن هذا لن يحدث في قطر”.

أعرب يحيى توريه، نجم الكرة الأفريقية وسفير كأس العالم 2022 عن تطلعه لانطلاق منافسات مونديال #قطر2022، مؤكداً أن قطر ستنظم نسخة غير مسبوقة من البطولة العالمية. إقرأ الخبر الكامل: https://t.co/8SDSUTud2N pic.twitter.com/2qVencoC1Q — SC News (@roadto2022news) September 28, 2022

ولعب توريه مع منتخب كوت ديفوار خلال المشاركات الثلاثة للأفيال في كأس العالم، بداية بالظهور الأول للفريق في المونديال خلال استضافة ألمانيا للبطولة عام 2006، ثم نسخة 2010 في جنوب أفريقيا، عندما احتضنت القارة الأفريقية المونديال لأول مرة، ليختتم توريه مشاركاته في المونديال عندما قاد منتخب بلاده في مونديال 2014 بالبرازيل.