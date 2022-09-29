سابقة في تاريخ كرة القدم.. إيقاف مباراة بين المكسيك وكولومبيا بسبب هتافات ضد المثلية (صورة)

أوقف حكم مباراة دولية بين منتخبي كولومبيا والمكسيك مؤقتا في الدقيقة 82 بسبب هتافات جماهيرية معادية للمثلية، وهو أمر لم يحدث سابقا.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، إن مشجعي منتخب المكسيك أطلقوا هتافات معادية ضد المثليين في الدقيقة 82 من المباراة، واستمر ذلك لبضع دقائق.

واستند الحكم إلى البروتوكول المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مثل هذه الأحداث، وفق الصحيفة.

وأشارت إلى ظهور رسالة مكتوبة على شاشات ملعب ليفي في “سانتا كلارا” في كاليفورنيا، توضح سبب توقف المباراة مع التأكيد على إخراج من قام بالهتافات.

وجاء في الرسالة أنه “بعد الصيحات التي أُطلقت للتو، أوقفت المباراة بشكل مؤقت، ويتم العمل على طرد الأشخاص الذين قاموا بإطلاق (صرخات التمييز) من الملعب”.

🚨 SE SUSPENDE EL PARTIDO POR UN MOMENTO 🚨 ❌ Debido a los gritos discriminatorios en el Levi's Stadium, el árbitro detuvo el encuentro. (🎥: @Fmercu9) pic.twitter.com/JiZ5cDDSpS — AS México (@ASMexico) September 28, 2022

ريمونتاد كولومبية

وفي المباراة سجل لويس سينيسترا هدفين وأضاف ويلمار باريوس هدفا آخر لتحول كولومبيا تأخرها بهدفين وتفوز 3-2 على المكسيك.

وتقدمت المكسيك في الدقيقة الخامسة عبر الجناح أليكسيس فيجا من ركلة جزاء عقب عرقلة لويس دياز لأورييل أنتونا داخل المنطقة، وجعل جيراردو أرتياجا النتيجة 2-صفر بعدما أنهى تحركا رائعا للفريق في الدقيقة 28.

وقلصت كولومبيا الفارق بعد الاستراحة بضربة رأس قوية من سينيسترا في الدقيقة 48 وسجل الهدف الثاني بعدها بـ3 دقائق.

ثم أكمل باريوس عودة كولومبيا بتسديدة رائعة في الدقيقة 67.

وستخوض المكسيك مباراتين وديتين في نوفمبر/تشرين الثاني قبل انطلاق كأس العالم في قطر حيث ستواجه الأرجنتين والسعودية وبولندا ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة.