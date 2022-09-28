غضب على مواقع التواصل بعد رسالة لديوكوفيتش قبل بطولة تل أبيب للتنس

أثارت رسالة نشرها لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش على تويتر قبل مشاركته في بطولة تل أبيب المفتوحة للتنس الغضب لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ديوكوفيتش رسالة مكتوبة بخط اليد، وكتب في بدايتها “شالوم إسرائيل” بالأحرف اللاتينية، و”شالوم” كلمة عبرية تعني سلام.

وعبّر النجم عن سعادته البالغة “للعودة إلى إسرائيل”، قبل أن يذيّل الرسالة بتوقيعه.

رسالة #دجوكوفيتش حول مشاركته في بطولة تل أبيب للتنس تثير غضب المدونين pic.twitter.com/XQd0V9fhmi — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 28, 2022

ورد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي على اللاعب الصربي قائلين إن إسرائيل دولة فصل عنصري ضد الفلسطينيين، الذين سقط منهم آلاف الضحايا.

كما علّق له الكثيرون بعبارة “فلسطين حرة” بالإضافة إلى أعلام فلسطين التي زيّنت تعليقات المغردين الغاضبين منه.

ولم يسلم ديوكوفيتش، من هجوم محبيه، حيث كتب أحد مشجعيه “أولًا، إنها فلسطين، وثانيًا لا أعترف بهذه البطولة، لن أشاهده أو أشجعه. أراك في البطولة القادمة”، وعلّقت إحدى صفحات المعجبين العرب بالنجم الصربي “مع الأسف لا نملك سوى الإنكار وإظهار ما تفعله هذه الدولة المذكورة في تغريدته بإخوتنا هناك، ستبقى فلسطين حرة أبية”.

وذهب مغرد آخر إلى أبعد من ذلك حيث قارن بينه وبين نجمي التنس السويسري، روجر فيدرر، والإسباني، رافائيل نادال، كونهما لم يذهبا إلى إسرائيل سابقًا، قائلًا “هذا هو السبب في أن ديوكوفيتش لا يمكن أن يكون مثل فيدرر أو نادال”.

Israel is not a country by the way It's an apartheid state.https://t.co/31PuHZw1WP — 🎈 (@chaosvll) September 27, 2022

Be sure they don't identify you as a Palestinian.https://t.co/3cmsTEyxyU — Ahmad Mohammad Ahmad (@AhmadCapitano) September 27, 2022