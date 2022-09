غضب على مواقع التواصل بعد رسالة لديوكوفيتش قبل بطولة تل أبيب للتنس

أثارت رسالة نشرها لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش على تويتر قبل مشاركته في بطولة تل أبيب المفتوحة للتنس الغضب لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر ديوكوفيتش رسالة مكتوبة بخط اليد، وكتب في بدايتها “شالوم إسرائيل” بالأحرف اللاتينية، و”شالوم” كلمة عبرية تعني سلام.

وعبّر النجم عن سعادته البالغة “للعودة إلى إسرائيل”، قبل أن يذيّل الرسالة بتوقيعه.

ورد مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي على اللاعب الصربي قائلين إن إسرائيل دولة فصل عنصري ضد الفلسطينيين، الذين سقط منهم آلاف الضحايا.

كما علّق له الكثيرون بعبارة “فلسطين حرة” بالإضافة إلى أعلام فلسطين التي زيّنت تعليقات المغردين الغاضبين منه.

ولم يسلم ديوكوفيتش، من هجوم محبيه، حيث كتب أحد مشجعيه “أولًا، إنها فلسطين، وثانيًا لا أعترف بهذه البطولة، لن أشاهده أو أشجعه. أراك في البطولة القادمة”، وعلّقت إحدى صفحات المعجبين العرب بالنجم الصربي “مع الأسف لا نملك سوى الإنكار وإظهار ما تفعله هذه الدولة المذكورة في تغريدته بإخوتنا هناك، ستبقى فلسطين حرة أبية”.

وذهب مغرد آخر إلى أبعد من ذلك حيث قارن بينه وبين نجمي التنس السويسري، روجر فيدرر، والإسباني، رافائيل نادال، كونهما لم يذهبا إلى إسرائيل سابقًا، قائلًا “هذا هو السبب في أن ديوكوفيتش لا يمكن أن يكون مثل فيدرر أو نادال”.

Israel is not a country by the way It's an apartheid state. https://t.co/31PuHZw1WP

Yeah good place to go this is one of the latest videos taken there shows how the Israeli forces deals with Palestinians this is one of thousands footages taken every year.

By going there u and ur fellow players wash their crimes. pic.twitter.com/cmqEwaidlB

— Ahmad Sami 🇵🇸 (@ahmdRN22) September 27, 2022