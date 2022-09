استياء بعد تصرفات عنصرية في لقاء منتخبي تونس والبرازيل (فيديو)

ثارت حالة من الغضب عقب الأحداث العنصرية التي شهدتها مباراة منتخب البرازيل مع نظيره التونسي التي انتهت بفوز منتخب السامبا 5-1 في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء.

وقام الجمهور بالصفير بصوت عال خلال عزف النشيد الوطني البرازيلي، كما تم إلقاء موز على لاعبي السامبا، وعلى المهاجم ريتشارليسون بشكل خاص، خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

وقال ريتشارليسون، الذي يلعب مهاجمًا لفريق توتنهام الإنجليزي، إن الإساءات العنصرية ستتواصل إذا لم يُعاقب مرتكبها.

وتلقى ريتشارليسون (25 عامًا) رسائل دعم من مشجعين ومن ناديه الحالي وأندية أخرى لعب فيها سابقا مثل أمريكا مينيرو وفلومينينزي.

كما أصدر الاتحاد البرازيلي بيانًا عبر تويتر أدان فيه الإساءة لريتشارليسون مطالبًا بفرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.

We are disgusted by the racist abuse of Richarlison at last night’s game between Brazil and Tunisia. This has no place in football, or anywhere.

We stand with you, Richy 💙 pic.twitter.com/lXIkBv96si

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 28, 2022