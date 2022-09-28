استياء بعد تصرفات عنصرية في لقاء منتخبي تونس والبرازيل (فيديو)

ثارت حالة من الغضب عقب الأحداث العنصرية التي شهدتها مباراة منتخب البرازيل مع نظيره التونسي التي انتهت بفوز منتخب السامبا 5-1 في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء.

وقام الجمهور بالصفير بصوت عال خلال عزف النشيد الوطني البرازيلي، كما تم إلقاء موز على لاعبي السامبا، وعلى المهاجم ريتشارليسون بشكل خاص، خلال احتفاله بتسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

وقال ريتشارليسون، الذي يلعب مهاجمًا لفريق توتنهام الإنجليزي، إن الإساءات العنصرية ستتواصل إذا لم يُعاقب مرتكبها.

Enquanto ficarem de "blá blá blá" e não punirem, vai continuar assim, acontecendo todos os dias e por todos os cantos. Sem tempo, irmão! #racismonão pic.twitter.com/p8GqMPqUKa — Richarlison Andrade (@richarlison97) September 28, 2022

وتلقى ريتشارليسون (25 عامًا) رسائل دعم من مشجعين ومن ناديه الحالي وأندية أخرى لعب فيها سابقا مثل أمريكا مينيرو وفلومينينزي.

كما أصدر الاتحاد البرازيلي بيانًا عبر تويتر أدان فيه الإساءة لريتشارليسون مطالبًا بفرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.

We are disgusted by the racist abuse of Richarlison at last night’s game between Brazil and Tunisia. This has no place in football, or anywhere. We stand with you, Richy 💙 pic.twitter.com/lXIkBv96si — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 28, 2022

Após o segundo gol do Brasil, uma banana foi arremessada em direção a Richarlison. A CBF reforça seu posicionamento contra a discriminação e repudia veementemente mais um episódio de racismo no futebol. 📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/hcUqBjFxrz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022

#ConsciênciaNegraTodoDia ✊🏿 Recado dado antes da bola rolar. Solidarizamos com o Richarlison em mais um episódio de racismo sofrido, durante partida da Seleção. Cenas como esta precisam acabar e o continuamos firme na luta pela conscientização! 📸 Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/qXfGG8WAra — América FC ✊🏿 (@AmericaMG) September 27, 2022

O Inter se solidariza com o atleta @richarlison97 e reforça seu engajamento contra todo e qualquer tipo de preconceito. ✊ Estamos juntos nessa luta, @CBF_Futebol. 🇦🇹🤝🇧🇷 #InterContraORacismo https://t.co/65YiwbCAJr — Sport Club Internacional (@SCInternacional) September 27, 2022

✊🏿🐔 O #Galo condena o ataque racista que @richarlison97, da @CBF_Futebol, sofreu no amistoso contra a Tunísia, na França. É inaceitável continuar assistindo a gestos tão covardes na sociedade em que vivemos. O racismo PRECISA acabar! #GaloAntirracista https://t.co/VfW1eFfmpR — Atlético (@Atletico) September 27, 2022

من جانبه أدان الاتحاد التونسي لكرة القدم، الأربعاء، حادثتي الصفير وإلقاء الموز، مشيدًا في الوقت نفسه “بالأجواء التي صنعتها الجماهير التونسية في الملعب وخارجه”.

وقال الاتحاد التونسي في بيان “ندين وبشدة أي ممارسة عنصرية قد تحدث في أي ملعب في العالم، وإن تأكد من خلال التثبت في هوية الشخص بأنه تونسيًا، فإننا نعتذر نيابة عنه وباسم كل التونسيين الذين كانوا حاضرين في الملعب”.

لكن الاتحاد أضاف أن بعضهم تعمد “الإساءة إلى تونس من خلال الجزم بأن الشخص الذي ألقى (الموز) تونسي، وذلك في غياب أي دليل مادي يثبت هوية الشخص الذي ارتكب ذلك”، مشيرًا إلى أن الجماهير التي حضرت المباراة كانت عبارة عن “جماهير تونسية وبرازيلية وجماهير تنتمي إلى بلدان أخرى”.