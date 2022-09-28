البرازيل تهزم تونس 5-1 وديا استعدادا لمونديال قطر (فيديو)

سحق منتخب البرازيل نظيره التونسي 5-1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، الثلاثاء، في فرنسا ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

واهتزت شباك منتخب تونس مبكرا بعد 11 دقيقة من بداية المباراة عبر رافينيا جناح برشلونة الإسباني بعد أن أرسل كاسيميرو كرة نحو رافينيا ليرفعها الأخير برأسه من فوق حارس مرمى تونس أيمن دحمان وينهي سجل منتخب تونس في نظافة الشباك في سبع مباريات متتالية.

وأدرك المدافع منتصر الطالبي التعادل لتونس عندما حول برأسه كرة أرسلها أنيس بن سليمان داخل المنطقة من ركلة حرة جانبية في الدقيقة 18.

لكن فرحة لاعبي تونس وجماهيره الغفيرة في المدرجات لم تدم طويلا عندما منح ريتشارليسون التقدم للبرازيل من جديد بعد دقيقة فقط.

وعزز نيمار نجم باريس سان جيرمان تفوق منتخب البرازيل عندما أحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 29 قبل أن يعود رافينيا ويسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لمنتخب بلاده في الدقيقة 40.

وزادت معاناة منتخب تونس عندما طرد حكم المباراة المدافع ديلان برون بعد عرقلة نيمار قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

واستحوذ منتخب البرازيل على الكرة في الشوط الثاني ليضيف بيدرو الهدف الخامس قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

فوز ودّي كبير للبرازيل 🇧🇷 على تونس 🇹🇳 ⏯️ شاهد ملخص وأهداف مباراة السيليساو ونسور قرطاج#مباريات_دولية_ودية | #البرازيل_تونس#FriendlyMatch pic.twitter.com/A6IKvFqT3o — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2022

وسيلعب المنتخب التونسي ضمن المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم، التي تضم أيضا فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وأستراليا. بينما سيلعب المنتخب البرازيلي في المجموعة السابعة مع منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا.