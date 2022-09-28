افتتاح مركز خدمات “هيّا” لجمهور كأس العالم قطر 2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر عن افتتاح “مركز خدمات هيّا”، لتقديم الدعم المباشر لجمهور كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقالت اللجنة في بيان إن المركز سيوفر “الحلول التي تتيح للمشجعين الاستمتاع بتجربة سلسة خلال منافسات المونديال”.

وأضافت اللجنة أن المشجعين سيتمكنون من “طباعة بطاقات هيّا الخاصة بهم عند زيارة المركز، علمًا بأن طباعة البطاقة اختياري حسب رغبة المشجع”، موضحة أنه “يمكن لجميع المشجعين استخدام بطاقة هيّا الرقمية”.

وذكر البيان أن مركز خدمات هيّا سيستقبل المشجعين “ابتداءً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل حتى 23 يناير/كانون الثاني 2023”.

افتتاح مركز خدمات بطاقة هيّا في صالة علي بن حمد العطية بالدوحة، لتقديم الدعم المباشر للمشجعين حاملي تذاكر مباريات #قطر2022، اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، ويضم المركز فريق عمل متخصص لمساعدة الجمهور والإجابة على استفساراته حول بطاقة هيّا. إقرأ الخبر الكامل: https://t.co/bEDq5oTPuC pic.twitter.com/1zvWAwFmwr — SC News (@roadto2022news) September 28, 2022

وتعد بطاقة هيّا إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 للدخول إلى استادات المونديال الثمانية.

وتتيح البطاقة لأصحابها الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة، كما تعد بطاقة هيّا بمثابة تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارجها.

ويمكن لحاملي تذاكر المباريات تقديم طلب الحصول على البطاقة من خلال منصة هيّا، أو عبر تطبيق هيّا إلى قطر على الهواتف الذكية، والمتوفر في متاجر أبل وجوجل بلاي وهواوي.

ويشترط أن يكون لدى المشجع رقم تذكرة صالحة، كما ينبغي تحميل بياناته الشخصية وصورة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بمكان الإقامة.

🪪 بطاقة هيّا إلزامية لجميع حاملي تذاكر مباريات مونديال #قطر2022 🏟 حصولك على البطاقة يتيح لك الدخول إلى استادات البطولة (مع تذكرة المباراة) 🚊 والاستخدام المجاني لوسائل النقل العام 🚨 قدم طلبك الآن 🧷 قدم طلبك الآن للحصول على البطاقة الرقمية: https://t.co/UxqpL7xjHt pic.twitter.com/1gLAUwR5wU — SC News (@roadto2022news) September 15, 2022

ومن المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم خلال المدة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين في 8 ملاعب.