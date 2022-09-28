رياضة|قطر

افتتاح مركز خدمات “هيّا” لجمهور كأس العالم قطر 2022

مركز خدمات هيا
سيستقبل المركز المشجعين من الأول من أكتوبر حتى 23 يناير 2023 (اللجنة العليا للمشاريع والإرث)
28/9/2022

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر عن افتتاح “مركز خدمات هيّا”، لتقديم الدعم المباشر لجمهور كأس العالم FIFA قطر 2022.

وقالت اللجنة في بيان إن المركز سيوفر “الحلول التي تتيح للمشجعين الاستمتاع بتجربة سلسة خلال منافسات المونديال”.

وأضافت اللجنة أن المشجعين سيتمكنون من “طباعة بطاقات هيّا الخاصة بهم عند زيارة المركز، علمًا بأن طباعة البطاقة اختياري حسب رغبة المشجع”، موضحة أنه “يمكن لجميع المشجعين استخدام بطاقة هيّا الرقمية”.

وذكر البيان أن مركز خدمات هيّا سيستقبل المشجعين “ابتداءً من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل حتى 23 يناير/كانون الثاني 2023”.

وتعد بطاقة هيّا إلزامية لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 للدخول إلى استادات المونديال الثمانية.

وتتيح البطاقة لأصحابها الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام في أيام المباريات طوال البطولة، كما تعد بطاقة هيّا بمثابة تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارجها.

ويمكن لحاملي تذاكر المباريات تقديم طلب الحصول على البطاقة من خلال منصة هيّا، أو عبر تطبيق هيّا إلى قطر على الهواتف الذكية، والمتوفر في متاجر أبل وجوجل بلاي وهواوي.

ويشترط أن يكون لدى المشجع رقم تذكرة صالحة، كما ينبغي تحميل بياناته الشخصية وصورة عن جواز السفر أو البطاقة الشخصية، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بمكان الإقامة.

ومن المقرر أن تستضيف قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم خلال المدة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين في 8 ملاعب.

المصدر : الجزيرة مباشر