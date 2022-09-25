إصابة قوية في وجه رونالدو خلال مباراة البرتغال والتشيك (فيديو)

تعرّض نجم وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، مساء السبت، لإصابة قوية في وجهه بعدما اصطدم مع حارس مرمى منتخب التشيك توماس فاتسليك خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوربية لكرة القدم.

وأصيب نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في أنفه وسالت الدماء من وجهه بعد اصطدامه بالحارس خلال ارتقائه في الدقيقة 13 للحصول على إحدى الكرات.

Cristiano Ronaldo has broken his nose after taking a shot from the goal keeper😳#NationsLeaguexESPN #Cristiano pic.twitter.com/deUWVx1yTN — Buzzer Sports (@Bzrsports) September 24, 2022

واحتاج رونالدو إلى علاج فوري عقب الإصابة، لكنه واصل اللعب وخاض المباراة كاملة حتى نهايتها بينما لم يستطع التسجيل.

وستضع هذه الإصابة وجود رونالدو في المباراة الكبيرة ضد إسبانيا، يوم الثلاثاء، موضع شك.

To all those who are concerned, Cristiano Ronaldo is OK. Despite the difficult spectacle, the Portuguese striker recovered from this injury against Czech Republic and continued to play as usual. pic.twitter.com/1JP6rP6IvH — Nisim Haliva ✍️🎙 (@Tpredict1) September 24, 2022

وسحقت البرتغال مضيفتها جمهورية التشيك 4-صفر في المجموعة الثانية بالمستوى الأول بدوري الأمم الأوربية.

وتتصدر البرتغال المجموعة برصيد 10 نقاط مقابل 8 لإسبانيا من 5 مباريات مع تبقّي جولة واحدة.

وسيطرت البرتغال على الكرة، وافتتحت التسجيل بعد 33 دقيقة حين مرر رفائيل لياو كرة عرضية داخل منطقة الجزاء حوّلها دالوت إلى الشباك.

وأهدر رونالدو فرصة لمضاعفة النتيجة قبل أن يضيف فرنانديز الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول حين توغل داخل المنطقة واستغل تمريرة عرضية ليسجل من مسافة قريبة.

وتسبب رونالدو في ركلة جزاء بسبب لمسة يد لكن باتريك شيك سدد الكرة فوق العارضة لتهدر التشيك فرصة تقليص الفارق قبل الاستراحة.

وأحرز دالوت هدفه الثاني بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني بينما أكمل جوتا الرباعية في الدقيقة 82 ليصبح أبطال 2019 على بعد خطوة من المربع الذهبي.