إصابة قوية في وجه رونالدو خلال مباراة البرتغال والتشيك (فيديو)

تعرّض نجم وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، مساء السبت، لإصابة قوية في وجهه بعدما اصطدم مع حارس مرمى منتخب التشيك توماس فاتسليك خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوربية لكرة القدم.

وأصيب نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في أنفه وسالت الدماء من وجهه بعد اصطدامه بالحارس خلال ارتقائه في الدقيقة 13 للحصول على إحدى الكرات.

Cristiano Ronaldo has broken his nose after taking a shot from the goal keeper😳 #NationsLeaguexESPN #Cristiano pic.twitter.com/deUWVx1yTN

واحتاج رونالدو إلى علاج فوري عقب الإصابة، لكنه واصل اللعب وخاض المباراة كاملة حتى نهايتها بينما لم يستطع التسجيل.

وستضع هذه الإصابة وجود رونالدو في المباراة الكبيرة ضد إسبانيا، يوم الثلاثاء، موضع شك.

To all those who are concerned, Cristiano Ronaldo is OK.

Despite the difficult spectacle, the Portuguese striker recovered from this injury against Czech Republic and continued to play as usual. pic.twitter.com/1JP6rP6IvH

