رياضة|أمريكا

“من كوكب آخر”.. مدافع يسجل هدفا مذهلا من مسافة 64 مترا (فيديو)

المدافع آرون هيريرا أحرز هدفا مذهلا من مسافة بعيدة لصالح فريقه ريال سالت ليك الأمريكي في شباك أطلس المكسيكي
23/9/2022

أحرز المدافع آرون هيريرا هدفا مذهلا من مسافة بعيدة لصالح فريقه ريال سالت ليك الأمريكي في شباك أطلس المكسيكي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، الجمعة، في كأس الدوريات بين أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم و”ليجا إم إكس” في أمريكا الشمالية.

وتداولت حسابات الدوري الأمريكي ونادي ريال سالت ليك وحسابات رياضية أخرى على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الذي سجله هيريرا من قبل خط منتصف الملعب من مسافة 70 ياردة (64 مترا).

واستلم اللاعب الكرة في منتصف ملعب فريقه من تمريرة لأحد زملائه المدافعين، ثم لمح تقدم حارس مرمى أطلس ليسدد كرة مباغتة نحو المرمى الخالي، ويتقدم لفريقه في النتيجة بهدف مقابل لا شيء في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

وكتب حساب الدوري الأمريكي لكرة القدم “هدف من كوكب آخر، استفاد هيريرا من المسافة التي تقدمها حارس مرمى أطلس وسجّل أحد أفضل أهداف هذا العام في كأس الدوريات”.

ونشر حساب ريال سالت ليك على تويتر، فيديو هدف مدافعه معلقا عليه: ” لم أرَ شيئًا أكثر جمالا من هذا الهدف”.

ورغم الهدف الجميل الذي تقدم به هيريرا لفريقه إلا أن المباراة انتهت بفوز أطلس 2-1 بعد عودته في اللقاء.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند