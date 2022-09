“من كوكب آخر”.. مدافع يسجل هدفا مذهلا من مسافة 64 مترا (فيديو)

أحرز المدافع آرون هيريرا هدفا مذهلا من مسافة بعيدة لصالح فريقه ريال سالت ليك الأمريكي في شباك أطلس المكسيكي خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين، الجمعة، في كأس الدوريات بين أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم و”ليجا إم إكس” في أمريكا الشمالية.

وتداولت حسابات الدوري الأمريكي ونادي ريال سالت ليك وحسابات رياضية أخرى على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف الذي سجله هيريرا من قبل خط منتصف الملعب من مسافة 70 ياردة (64 مترا).

🔚 Full time at Salt Lake City!@realsaltlake 1️⃣-2️⃣ @AtlasFC

What a match between these two sides! 👏

¡Qué partido entre esos equipos! 👏#LeaguesCupShowcase2022 pic.twitter.com/3xvXO4uaMg

— Leagues Cup (@LeaguesCup) September 23, 2022