صلاح يفاجئ عروسين أثناء حفل زفافهما في الإسكندرية (فيديو)

فاجأ نجم كرة القدم المصري محمد صلاح عروسين أثناء التقاطهما صورًا بمناسبة زفافها في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب المصري في برج العرب بالإسكندرية، شمالي مصر.

والتقط صلاح صورة تذكارية مع العروسين ثم غادر بسرعة، مطالبًا إياهما بعدم نشر الصورة على الفور.

الفرحة فرحتان.. النجم المصري محمد صلاح يفاجئ عروسين، أثناء حفل زفافهما، أمس الخميس، بنفس الفندق الذي يقام فيه معسكر المنتخب بالإسكندرية#مباشر #مصر pic.twitter.com/QeK8Lydlim — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 23, 2022

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما حدث.

وانضم صلاح إلى معسكر المنتخب المصري في برج العرب، قرب الإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام النيجر في وقت لاحق الجمعة، ثم ليبيريا في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

•فاجأ الملك محمد صلاح عروسين خلال جلسة تصوير حفل زفافهما مساء الخميس بمقر فندق إقامة المنتخب المصري في مدينة برج العرب غرب الإسكندرية 🤩

الملك ركض بعدها ضاحكا، ليلتحق بمكان تجمع زملائه في المنتخب 😄 pic.twitter.com/KycElSbRuQ — ابو ايلينا (@abo_elena_LFC) September 23, 2022