رياضة

صلاح يفاجئ عروسين أثناء حفل زفافهما في الإسكندرية (فيديو)

محمد صلاح منتخب مصر
طلب صلاح عدم نشر الصورة على الفور (تويتر)
23/9/2022-|آخر تحديث: 23/9/202208:34 PM (مكة المكرمة)

فاجأ نجم كرة القدم المصري محمد صلاح عروسين أثناء التقاطهما صورًا بمناسبة زفافها في الفندق الذي يقيم فيه المنتخب المصري في برج العرب بالإسكندرية، شمالي مصر.

والتقط صلاح صورة تذكارية مع العروسين ثم غادر بسرعة، مطالبًا إياهما بعدم نشر الصورة على الفور.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما حدث.

وانضم صلاح إلى معسكر المنتخب المصري في برج العرب، قرب الإسكندرية، استعدادًا لخوض مباراتين وديتين أمام النيجر في وقت لاحق الجمعة، ثم ليبيريا في 27 سبتمبر/أيلول الجاري.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند