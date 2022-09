الاتحاد الإنجليزي يتهم رونالدو بارتكاب تصرف “غير لائق” ضد مشجع (فيديو)

وجّه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد بارتكاب تصرف “غير لائق” بعد أن حطم هاتف مشجع في الملعب عقب هزيمة من إيفرتون هذا الموسم.

واعتذر رونالدو، 37 عامًا، للمشجع البالغ عمره 14 عامًا عن الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عقب خسارة يونايتد صفر-1 في أبريل/نيسان الماضي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “تم توجيه اتهام لكريستيانو رونالدو بخرق للقواعد خلال واقعة حدثت في مباراة مانشستر يونايتد بالدوري الممتاز أمام إيفرتون في التاسع من أبريل 2022”.

وأضاف “يُزعم أن سلوك المهاجم بعد صفارة النهاية لم يكن لائقًا و/أو كان عنيفًا”.

وقال يونايتد إنه يدعم رونالدو ردًا على الاتهام.

ونال قائد البرتغال تحذيرًا من الشرطة في أغسطس/آب بسبب هذا الموقف.

وأظهر فيديو رونالدو وهو يعبّر عن غضبه بتوجيه ضربة للهاتف الجوال ليسقطه من يد الفتى أثناء سيره بالنفق المؤدي لغرف الملابس.

وقالت أم الفتى إنه أصيب بكدمة باليد وتحطمت شاشة هاتفه.

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB

— Chris Authement (@dominothement) April 9, 2022