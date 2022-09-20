رياضة

تعزية النجم المصري محمد صلاح للملكة إليزابيث الثانية يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

النجم المصري محمد صلاح في لقاء سابق مع الأمير وليام (مواقع بريطانية)
20/9/2022-|آخر تحديث: 20/9/202208:47 PM (مكة المكرمة)

أثارت تعزية النجم المصري محمد صلاح، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقده مغردون “لإقحام نفسه في موضوع جدلي”، في حين دافع عنه آخرون معتبرين ذلك حرية شخصية للاعب ليفربول.

وحرص النجم المصري على تقديم تعازيه بوفاة إليزابيث الثانية -التي فارقت الحياة في 8 سبتمبر/أيلول الجاري- في يوم إقامة جنازتها وتشييعها إلى مثواها.

وقال صلاح في تغريدة نشرها على تويتر أمس الاثنين “يكرّم شعب بريطانيا العظمى والعالم، ويودعون جلالة الملكة إليزابيث الثانية بشكل نهائي، إحياءً لإرثها وخدماتها الجليلة. أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي”.

وأثارت تغريدة صلاح حنق بعض المغردين الذين اعتبروا أن تغريدته تأتي في سياق العلاقات العامة أو لغايات أخرى، وأنه تناسى الكثير من الحقائق التاريخية حول علاقة بريطانيا بمصر.

وقال اليوتيوبر المصري ممدوح نصر الله، في فيديو نشره على يوتيوب “تعزية غير ضرورية ولا أحد ينتظرها، ولا أظن أن أحدا طلبها من صلاح. لكن أعتقد أنه أصبح أمرا معتادا أن نتفرج على صلاح في موضع إثارة الجدل”.

وأضاف “المواقف الرسمية لها أهلها لكن المواقف الثانية غير مطلوب منك التكلم فيها أساسا”.

وكتب أحد المغردين “من تاريخ البلد الذي ينتمي إليه إلى تاريخ النادي -المدينة- التي يلعب من أجلها، يعد هذا أمرًا مشينًا”.

وهاجمت مغردة أخرى صلاح قائلة “هذه الملكة وأجدادها وبلدها استعمروا بلدك 72 عامًا وقتلوا واغتصبوا شعبك وسرقوا مواردهم وحاولوا مرة أخرى استعماره عام 1956، أي تعاطف هذا”.

“لا داعي للغضب”

على الجانب الآخر، دافع ناشطون آخرون عن صلاح ورأوا أن من حقه التعبير عن رأيه باعتباره لاعب كرة قدم وشخصية عامة، وأشاد آخرون باحترامه للعائلة المالكة في بريطانيا.

وكتب الصحفي الرياضي المصري عمر البانوبي “ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح. هو لاعب كرة قدم محترف، إنه ليس مناضلا سياسيا ولا داعية دينيا، وحتى تحت بند المسؤولية المجتمعية له مطلق الحرية في اختيار طريقته ومواقفه. لا تحملوه أكثر مما يحتمل. تذكروا دائمًا أنه لاعب كرة قدم محترف”.

وقال الصحفي المصري فتحي أبو حطب “لا أجد سببا واحدا لغضب الناس من عزاء صلاح لملكة البلد الذي وفر له ولأسرته العمل والنجاح والاحترام. النجم المصري يعزّي المجتمع البريطاني والأسرة المالكة برسالة شخصية راقية لا يجب أن تزعج أحد”.

يشار إلى أنه في العام الماضي، تلقى صلاح دعوة من الأمير وليام، لحضور حفل توزيع جوائز “إيرث شوت” الخاصة بتكريم الفائزين بتقديم حلول للمشاكل البيئية وتغير المناخ.

وسجلت حينها عدسات المصورين الأمير وليام وصلاح وهما يتبادلان أطراف الحديث على هامش الحدث.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند