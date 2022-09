تعزية النجم المصري محمد صلاح للملكة إليزابيث الثانية يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

أثارت تعزية النجم المصري محمد صلاح، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقده مغردون “لإقحام نفسه في موضوع جدلي”، في حين دافع عنه آخرون معتبرين ذلك حرية شخصية للاعب ليفربول.

وحرص النجم المصري على تقديم تعازيه بوفاة إليزابيث الثانية -التي فارقت الحياة في 8 سبتمبر/أيلول الجاري- في يوم إقامة جنازتها وتشييعها إلى مثواها.

وقال صلاح في تغريدة نشرها على تويتر أمس الاثنين “يكرّم شعب بريطانيا العظمى والعالم، ويودعون جلالة الملكة إليزابيث الثانية بشكل نهائي، إحياءً لإرثها وخدماتها الجليلة. أفكاري مع العائلة المالكة في هذا اليوم التاريخي والعاطفي”.

Today, the people of Great Britain and the world pay tribute and bid a final farewell to her Majesty Queen Elizabeth II, commemorating her legacy and unwavering service. My thoughts are with the Royal Family on this historic and emotional day. pic.twitter.com/CdBq1cU2rT — Mohamed Salah (@MoSalah) September 19, 2022

وأثارت تغريدة صلاح حنق بعض المغردين الذين اعتبروا أن تغريدته تأتي في سياق العلاقات العامة أو لغايات أخرى، وأنه تناسى الكثير من الحقائق التاريخية حول علاقة بريطانيا بمصر.

وقال اليوتيوبر المصري ممدوح نصر الله، في فيديو نشره على يوتيوب “تعزية غير ضرورية ولا أحد ينتظرها، ولا أظن أن أحدا طلبها من صلاح. لكن أعتقد أنه أصبح أمرا معتادا أن نتفرج على صلاح في موضع إثارة الجدل”.

وأضاف “المواقف الرسمية لها أهلها لكن المواقف الثانية غير مطلوب منك التكلم فيها أساسا”.

وكتب أحد المغردين “من تاريخ البلد الذي ينتمي إليه إلى تاريخ النادي -المدينة- التي يلعب من أجلها، يعد هذا أمرًا مشينًا”.

From the history of the country he's from to the history of the club/city he plays for, this is beyond disgraceful. https://t.co/ydh1lPvaxe — Mohamed Atef (@Mo3atef_) September 19, 2022

وهاجمت مغردة أخرى صلاح قائلة “هذه الملكة وأجدادها وبلدها استعمروا بلدك 72 عامًا وقتلوا واغتصبوا شعبك وسرقوا مواردهم وحاولوا مرة أخرى استعماره عام 1956، أي تعاطف هذا”.

This queen and her ancestors and her country colonised your country 72 yrs and killed, raped your people and stole their resources and tried again to colonize it in 1956. No sympathy. https://t.co/TLYiVaNal9 — ⚖☥RANIAرانيا‏‎‎𓂋𓄿𓂜𓇋𓄿𓁐ⲣⲁⲛⲓⲁ🐱🦅 (@RALCW1) September 19, 2022

Liverpool don't rate the queen like that and Egypt suffered under her, this PR disasterclass is one for the ages https://t.co/nwr34yfBAC — ً (@Raheem7ii) September 19, 2022

his PR team is doing this on purpose now honestly cause it’s getting alot of attention like the Christmas tweet every year https://t.co/YyEy3sBpnO — WaIi (@WaIi_LFC) September 19, 2022

“لا داعي للغضب”

على الجانب الآخر، دافع ناشطون آخرون عن صلاح ورأوا أن من حقه التعبير عن رأيه باعتباره لاعب كرة قدم وشخصية عامة، وأشاد آخرون باحترامه للعائلة المالكة في بريطانيا.

وكتب الصحفي الرياضي المصري عمر البانوبي “ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح. هو لاعب كرة قدم محترف، إنه ليس مناضلا سياسيا ولا داعية دينيا، وحتى تحت بند المسؤولية المجتمعية له مطلق الحرية في اختيار طريقته ومواقفه. لا تحملوه أكثر مما يحتمل. تذكروا دائمًا أنه لاعب كرة قدم محترف”.

ارفعوا أيديكم عن محمد صلاح.. هو لاعب كرة قدم محترف.. لا هو مناضل سياسي.. ولا هو داعية ديني.. وحتى تحت بند المسئولية المجتمعية له مطلق الحرية في اختيار طريقته ومواقفه. لا تحملوا محمد صلاح أكثر مما يحتمل.. تذكروا دائمًا أنه لاعب كرة قدم محترف. — Omar Elbanouby (@Banoubi) September 20, 2022

وقال الصحفي المصري فتحي أبو حطب “لا أجد سببا واحدا لغضب الناس من عزاء صلاح لملكة البلد الذي وفر له ولأسرته العمل والنجاح والاحترام. النجم المصري يعزّي المجتمع البريطاني والأسرة المالكة برسالة شخصية راقية لا يجب أن تزعج أحد”.

مش لاقي سبب واحد لغضب الناس من عزاء صلاح لملكة البلد التي وفرت له ولأسرته العمل والنجاح والاحترام. محمد صلاح يعزّي المجتمع البريطاني والأسرة المالكة برسالة شخصية راقية لا يجب أن تزعج أحد. https://t.co/zlUK054opD — Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) September 19, 2022

ده لما مبارك راح عزا اسحاق رابين محصلش كدة ..

قالك ازاي محمد صلاح يعزي اليزابيث الثانية 😂😂 — ياسـمـين مـحـفـوظ (@YasminMahfouz) September 20, 2022

Respect costs nothing, something that so many could and should learn. Beautiful words from our Mo. ❤️ https://t.co/yZNBrqhLrK — Louise 🦉 (@LouiseLacy) September 19, 2022

يشار إلى أنه في العام الماضي، تلقى صلاح دعوة من الأمير وليام، لحضور حفل توزيع جوائز “إيرث شوت” الخاصة بتكريم الفائزين بتقديم حلول للمشاكل البيئية وتغير المناخ.

وسجلت حينها عدسات المصورين الأمير وليام وصلاح وهما يتبادلان أطراف الحديث على هامش الحدث.