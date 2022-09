لاعب بيسبول يستعرض مهاراته في كرة القدم وفيفا يتفاعل (فيديو)

تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع مهارة الفنزويلي يوجينيو سواريز -لاعب فريق سياتل مارينرز لكرة القاعدة (بيسبول)- الذي استعرض مهاراته على طريقة لاعبي كرة القدم.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية على تويتر وإنستغرام، أمس الخميس، مقطعًا مصوّرًا للاعبه وهو يتحكم في كرة (بيسبول) وكأنها كرة قدم، في لقطة خلال مباراة فريقه أمام ديترويت تايغرز في الدوري الأمريكي للبيسبول.

Geno shows off his hidden talent again ⚽ pic.twitter.com/BT7rTJFGF8

وعلّق نادي مارينرز على المقطع المصوّر بقوله “يُظهر جنو-يوجينيو- موهبته المخفيّة مرة أخرى”.

وحظي المقطع بتفاعل المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، ونال إعجاب نحو 30 ألف متابع وأكثر من نصف مليون مشاهدة ومئات التعليقات، كان من أبرزها تفاعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع المقطع.

وأعاد الحساب الرسمي لـ(فيفا) على تويتر مشاركة المقطع المصوّر، معلّقا عليه تزامنًا مع اقتراب إغلاق سوق انتقالات اللاعبين في أندية كرة القدم الأوربية “بالنسبة لأي نادٍ ما زال يبحث عن توقيع جديد يعزّز السحر قبل إغلاق فترة الانتقالات”.

For any club still looking to sign some squad enhancing magic before the transfer window closes…⚾️ ⚽️ 🤹‍♂️ https://t.co/LSxLeHAPC0

— FIFA.com (@FIFAcom) September 1, 2022