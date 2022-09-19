بطريقة مباغتة.. هدف مباشر من ركلة ركنية في الدوري الكندي (فيديو)
شهدت إحدى مباريات الدوري الكندي لكرة القدم تسجيل هدف مباشر من ركلة ركنية بطريقة مميزة من لاعب الوسط الشاب الإنجليزي أولي باسيت.
وأحرز باسيت (24 عاما) لاعب فريق أتلتيكو أوتاوا الهدف من ركلة ركنية نفذها بشكل مباشر نحو الشباك، باغتت حارس مرمى فريق فالور الذي لم يتوقع تسديدها بهذه الطريقة.
وجاء الهدف في الدقيقة 78 ليدرك باسيت من خلاله التعادل لفريقه الذي كان متأخرا في النتيجة بهدف مقابل لا شيء.
وتفاعلت الحسابات الرسمية للدوري الكندي ونادي أوتاوا، عبر تويتر، مع الهدف الذي جاء بطريقة جميلة وغير متوقعة.
وعلّقت صفحات رياضية ونشطاء على الهدف المباغت، وأشادوا به.
GOLAZO 👀
OLLIE BASSETT OLIMPICO 🚨@AtletiOttawa restore a 1-1 draw vs. @ValourFootball straight from the corner kick 😱#CanPL | 🔴 https://t.co/7JFAUhgjL6 pic.twitter.com/NeXLUtxsLU
— OneSoccer (@onesoccer) September 18, 2022
OH YES 🤩 https://t.co/U644X8ZkJ2
— Atlético Ottawa (@atletiOttawa) September 18, 2022
GOLAZO 👀
OLLIE BASSETT OLIMPICO 🚨@AtletiOttawa restore a 1-1 draw vs. @ValourFootball straight from the corner kick 😱#CanPL | 🔴 https://t.co/7JFAUhgjL6 pic.twitter.com/NeXLUtxsLU
— OneSoccer (@onesoccer) September 18, 2022
Hit an Olimpico, then silence the crowd 🥶
(via @onesoccer)pic.twitter.com/k7wEk7fxBq
— B/R Football (@brfootball) September 18, 2022