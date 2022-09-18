فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد يتعرض لهجوم “عنصري”

عبّرت أسماء بارزة في كرة القدم البرازيلية، على غرار بيليه ونيمار، عن سخطها من تصريحات عنصرية لوكيل لاعبين إسبان طالت نجم هجوم منتخب البرازيل وريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، طالبه فيها بالتوقف عن “التصرّف مثل القردة”.

وأدلى رئيس اتحاد وكلاء لاعبي كرة القدم في إسبانيا بيدرو برافو، بتعليقه الخميس خلال “تشيرينغيتو شو”، أحد أبرز البرامج التلفزيونية الرياضية في إسبانيا، قائلا إن ابن الـ22 عاما يجب أن يتوقف عن لعب دور القرد بعد تسجيل الأهداف بحركات رقصه الاعتيادية.

وعاد برافو واعتذر عن تصريحاته، لكن ذلك لم يمنع الاتحاد البرازيلي وريال مدريد من الدفاع عن فينيسوس.

وكتب نيمار على إنستغرام “راوغ، ارقص، فلتكن على سجيتك! سعيدا كما أنت. عليك بها يا ولدي، سنرقص في الهدف القادم”.

وطلب قلب دفاع البرازيل المخضرم تياغو سيلفا من مواطنه أن يواصل رقصته. وكتب “لا تدع أحدا يسلبك فرحتك”.

وأصدر ريال مدريد بيانا لدعم فينيسيوس.

وقال بطل إسبانيا وأوربا “يود ريال مدريد التعبير عن تأثره ودعمه لفينيسيوس جونيور، لاعب يعتبر كرة القدم نهجا للحياة من خلال الفرح والاحترام والروح الرياضية”.

وأضاف “كرة القدم أكثر رياضة عالمية ويجب أن تكون نموذجا للقيم والتعايش”.

وعبر الأسطورة البرازيلي بيليه عن دعمه للاعب ريال مدريد.

وكتب على تويتر “كرة القدم متعة، إنها رقصة وحفلة حقيقية. رغم أن العنصرية لا تزال موجودة، فلن نسمح لها بأن تمنعنا من مواصلة الابتسام. سنواصل مكافحة العنصرية بهذه الطريقة: النضال من أجل حقنا في السعادة”.

O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes. #BailaViniJr pic.twitter.com/yCJxJEAn4a — Pelé (@Pele) September 16, 2022

وعبّر الاتحاد البرازيلي للعبة عن تضامنه مع اللاعب في بيان، مدينًا “التصريحات العنصرية”.

وانضمّ فينيسيوس (22 عاما) إلى ريال مدريد عام 2018 قادما من فلامنغو وأصبح لاعبا أساسيا في صفوفه، وكان صاحب هدف الفوز الوحيد في شباك ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوربا في مايو/ أيار الماضي.

وعرف فينيسوس جونيور برقصاته المميزة بعد تسجيله الأهداف.