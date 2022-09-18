بمشاركة لاعب عمره 15 عاما.. أرسنال يستعيد توازنه بثلاثية في شباك برينتفورد (فيديو)

استعاد أرسنال توازنه بتغلبه على مضيفه برينتفورد بثلاثة أهداف نظيفة، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحملت ثلاثية الـ”غانرز” توقيع الفرنسي ويليام ساليبا، والبرازيلي غابرييل خيسوس، والبرتغالي فابيو فييرا، في الدقائق 17، 28، 49.

بهذا الفوز عوّض أرسنال سقوطه في الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد في “أولد ترافورد” بثلاثة أهداف لواحد، ورفع رصيده إلى 18 نقطة استعاد بها صدارة الترتيب.

بالمقابل تلقى برينتفورد هزيمته الثانية هذا الموسم وتوقف رصيده عند 9 نقاط في المركز التاسع.

وأصبح إيثن نوانيري أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي عندما شارك بصفته بديلًا في تشكيلة أرسنال.

وشارك نوانيري البالغ عمره 15 عامًا و181 يومًا، بدلًا من فييرا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع ليصبح أول لاعب أصغر من 16 عامًا يشارك في الدوري الممتاز.

وأصغر لاعب سابق شارك في البطولة كان هارفي إيليوتن لاعب ليفربول حاليًا، وكان عمره 16 عامًا و38 يومًا عندما خاض أول مباراة له في الدوري الممتاز مع فريقه السابق فولهام.

وقال تشاكا لاعب وسط أرسنال “نملك عقلية مختلفة هذا الموسم نواصل العمل ونتدرب مثلما نلعب ولدينا لاعبون يمكنهم إحداث الفارق. سعيد للغاية لأننا نسير في الطريق الصحيح لكن لا يزال الطريق طويلًا أمامنا”.