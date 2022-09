نادٍ مصري يرد على تصريحات مالك تشيلسي بشأن محمد صلاح

انتقد نادي المقاولون العرب المصري وناشطون رياضيون الأمريكي تود بوهلي -مالك نادي تشلسي الإنجليزي الجديد- بعد تصريحاته المثيرة للجدل حول اللاعبيْن المصري محمد صلاح والبلجيكي كيفين دي بروين.

وكان بوهلي قال، الثلاثاء الماضي، خلال مؤتمر قادة الفكر في نيويورك “لدينا واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم. إذا نظرت إلى ما طورته أكاديميتنا، فهي خرّجت لاعبين مثل محمد صلاح وكيفين دي بروين، وتامي أبراهام وميسون ماونت”.

ورد نادي المقاولون العرب بتصريحات قاسية على بوهلي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أمس الخميس، بنشر صور لصلاح بقميص الفريق عندما كان يلعب في صفوفه ببداية مسيرته الكروية الاحترافية.

وأبدى محمد فتحي -عضو مجلس إدارة المقاولون العرب- اندهاشه من تصريحات مالك تشيلسي قائلًا “ما يقوله بوهلي تهريج وعدم فهم، ولا يوجد اختلاف من الأساس على أن صلاح من ناشئي المقاولون العرب، واعتقاد مالك تشلسي أنه من ناشئي الفريق الإنجليزي هو عدم فهم”.

وأضاف “العالم كله يعلم مسيرة محمد صلاح وكيف كانت بدايته في نادي المقاولون العرب، لكن يبدو أن مالك تشيلسي هو الشخص الوحيد في العالم الذي يجهل هذه المعلومة”.

ونشر المقاولون العرب في منشور آخر صورة لصلاح بقميص ليفربول، وكتب عليها “حقيقة يعرفها العالم باستثناء شخص واحد. محمد صلاح ابن نادى المقاولون العرب وفخر مصر والعرب”.

من ناحيته، علّق النجم الفرنسي السابق تيري هنري على بوهلي في تصريحات له على قناة (سي. بي. إس. سبورت) قائلًا “فقط تعلم دروسك الخاصة ثم عد وعلمنا شيئًا”.

وتعرض رجل الأعمال الأمريكي إلى السخرية خلال اليومين الماضيين بسبب تصريحاته عن صلاح ودي بروين، وكذلك اقتراحه بإطلاق مباراة “كل النجوم” بين فرق الشمال والجنوب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على شاكلة الدوري الأمريكي لكرة السلة.

وغرّد الصحفي الرياضي البريطاني جيمي ديكنسون “الاستمتاع بأشياء مضحكة على الطريق في ستامفورد بريدج مع تصريحات بوهلي عن صلاح ودي بروين. عبث مطلق”.

