قطر.. جولة جوية في ملعب المدينة التعليمية المونديالي (فيديو)

نشرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم الجمعة، مقطعًا مصوّرًا جديدًا لجولة جوية في ملعب المدينة التعليمية، أحد الملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

ويقود الفيديو المتابعَ في جولة إلى الملعب الذي يتسع لـ40 ألف مشجع، ويقع في مدينة الريان، وعلّقت اللجنة قائلة: “استاد المدينة التعليمية كما لم تروه من قبل”.

ويستعرض المقطعُ الملعبَ من الخارج وإضاءته المميزة، ثم ينطلق إلى جولة سريعة بين أبرز المرافق مثل الأماكن المخصصة لكبار الزوار وغرف التدريب الداخلية وغرف تغيير ملابس اللاعبين، وصولًا إلى مدرجاته وأرضية ميدانه.

وفي ثالث أيام كأس العالم 2022، سيكون ملعب المدينة التعليمية على موعد مع استضافة أول مباراة في مونديال قطر، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وذلك في مواجهة تجمع المنتخب التونسي مع نظيره الدنماركي ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وبعد إسدال الستار على المونديال، سيتحول الملعب إلى وجهة رياضية وترفيهية تُلبي احتياجات وتطلعات كل منتسبي المدينة التعليمية، وستُخفض سعة الملعب إلى النصف، وسيُتبرع بـ20 ألف مقعد المتبقية لبناء ملاعب في دول نامية، والمساعدة في نشر الشغف بهذه اللعبة في جميع أرجاء العالم.