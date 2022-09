قطر ومنتخبات عالمية تكشف عن قمصان فرقها في المونديال (فيديو)

كشف المنتخب القطري المستضيف للبطولة الرياضية الأضخم في العالم “مونديال قطر 2022″، الخميس، عن القميص الجديد للفريق.

ونشر حساب الاتحاد القطري لكرة القدم صورًا لقميصي “العنابي” الأبيض والأحمر، الذي سيخوض به المنتخب منافسات البطولة.

وعلّق الاتحاد على القميصين الجديدين قائلا “الألوان التي كانت شاهدة على العديد من لحظاتنا التاريخية”.

وعبّر الاتحاد عن الفخر بالهوية التي بدت واضحة على التصميم والألوان.

ولم يكن المنتخب القطري الوحيد الذي يعلن عن قميصه الرياضي الجديد، فقد نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم صور قميصه الجديد، وعلّق عليه “طقمنا الجديد، بتصميم خاص وشكل يليق بالمونديال”.

وكشفت شركة “بوما” عن القميص الاحتياطي للمنتخب المغربي باللون الأبيض، وسيكون القميص الأساسي باللون الأحمر ولم يكشف عنه إلى الآن.

كما كشفت شركات للملابس الرياضية عن التصميمات الخاصة بـ12 منتخبًا مُشارِكا في كأس العالم، ومنها الأرجنتين وألمانيا واليابان والمكسيك وإسبانيا وأوروجواي وغانا والسنغال.

وتقام البطولة للمرة الأولى في دولة عربية خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.

Football is Never Done. In fact, it’s just getting started. How will you kick-off your journey? Tap to gear up with national team home and away jerseys. https://t.co/S0awX6UkgI pic.twitter.com/XQXhIdAkI2

— Nike Football (@nikefootball) September 15, 2022