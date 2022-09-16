قطر ومنتخبات عالمية تكشف عن قمصان فرقها في المونديال (فيديو)

كشف المنتخب القطري المستضيف للبطولة الرياضية الأضخم في العالم “مونديال قطر 2022″، الخميس، عن القميص الجديد للفريق.

ونشر حساب الاتحاد القطري لكرة القدم صورًا لقميصي “العنابي” الأبيض والأحمر، الذي سيخوض به المنتخب منافسات البطولة.

Glory and prestige, embedded in our armour 🇶🇦😍#AlAnnabi pic.twitter.com/eHLNM3ntUn — Qatar Football Association (@QFA_EN) September 15, 2022

وعلّق الاتحاد على القميصين الجديدين قائلا “الألوان التي كانت شاهدة على العديد من لحظاتنا التاريخية”.

The stars of #AlAnnabi, shining in Annabi colours 😎🔝 pic.twitter.com/ydnEoktytS — Qatar Football Association (@QFA_EN) September 15, 2022

وعبّر الاتحاد عن الفخر بالهوية التي بدت واضحة على التصميم والألوان.

Proud of our national identity 🇶🇦✨#AlAnnabi pic.twitter.com/l7Gkkfn6CN — Qatar Football Association (@QFA_EN) September 15, 2022

ولم يكن المنتخب القطري الوحيد الذي يعلن عن قميصه الرياضي الجديد، فقد نشر الاتحاد السعودي لكرة القدم صور قميصه الجديد، وعلّق عليه “طقمنا الجديد، بتصميم خاص وشكل يليق بالمونديال”.

الأخضر وصل 💚 طقمنا الجديد، بتصميم خاص وشكل يليق بالمونديال 🤩 في أي مباراة ودكم تشوفونه على صقورنا 👀 pic.twitter.com/zd9mQsTEpL — المنتخب السعودي (@SaudiNT) September 15, 2022

وكشفت شركة “بوما” عن القميص الاحتياطي للمنتخب المغربي باللون الأبيض، وسيكون القميص الأساسي باللون الأحمر ولم يكشف عنه إلى الآن.

It’s in the details 🇲🇦 The 2022 @EnMaroc Away kit, out now. pic.twitter.com/FozZhwFTCQ — PUMA Football (@pumafootball) August 29, 2022

كما كشفت شركات للملابس الرياضية عن التصميمات الخاصة بـ12 منتخبًا مُشارِكا في كأس العالم، ومنها الأرجنتين وألمانيا واليابان والمكسيك وإسبانيا وأوروجواي وغانا والسنغال.

وتقام البطولة للمرة الأولى في دولة عربية خلال الفترة من 20 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول.