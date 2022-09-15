ريال مدريد يجتاز لايبزيغ بهدفين في دوري أبطال أوربا (فيديو)

أحرز فيدريكو بالبيردي لاعب الوسط هدفًا رائعًا في الشوط الثاني، وأضاف ماركو أسينسيو هدفًا قرب النهاية ليفوز ريال مدريد حامل اللقب 2-صفر على لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوربا لكرة القدم، الأربعاء.

وتعامل لاعب أوروغواي بمهارة للتفوق على مدافع على حافة منطقة الجزاء، ثم أطلق تسديدة قوية داخل الشباك في الدقيقة 80.

ولم يقدم بطل أوربا 14 مرة الأداء المنتظر ولم يكن قد سدد سوى مرة واحدة على المرمى قبل الهدف الأول، بينما صنع لايبزيغ فرصًا عدة لكنه لم يكن حاسمًا لترجمة ذلك إلى هدف.

وضمن ريال الفوز في الوقت بدل الضائع بوساطة البديل أسينسيو حيث سدد كرة قوية داخل الشباك.

ويتصدر ريال المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط من جولتين، بينما لا يملك لايبزيج أي نقطة.

وفي المواجهة الثانية للمجموعة نفسها، تعادل شاختار دونيتسك مع سيلتيك الأسكتلندي بهدفٍ لمثله.

وفي ضوء هذه النتائج، تربع الريال على قمة الترتيب بـ6 نقاط، يليه شاختار بـ4 نقاط، ثم سيلتيك بنقطة، وأخيرًا لايبزيغ دون نقاط.

وضمن المجموعة السابعة، قلب مانشستر سيتي الإنجليزي تأخره أمام بوروسيا دورتموند إلى انتصار مثير بهدفين لواحد، وتعادل إشبيلية الإسباني في أرض كوبنهاغن دون أهداف.

هدف من ماركة هالاند … 🔥🔥🔥

من بإمكانه أن يسجل مثل هذا الهدف؟#دوري_أبطال_أوروبا #مانشستر_سيتي_بروسيا pic.twitter.com/5wsKaMiIed — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 14, 2022

وفي المجموعة الأولى حقق نابولي فوزًا كبيرًا على مضيفه رينجرز الأسكتلندي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ولحساب المجموعة الثامنة تغلب باريس سان جيرمان الفرنسي على مضيفه ماكابي بثلاثة أهداف لواحد، ليتصدر الترتيب بـ6 نقاط متقدمًا بفارق الأهداف عن بنفيكا الذي عاد بفوز ثمين من معقل يوفنتوس بهدفين لواحد.