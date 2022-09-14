سمر حمزة.. أول مصارعة مصرية تصل لنهائي بطولة العالم وتحقق إنجازا تاريخيا لبلادها (شاهد)

تأهلت سمر حمزة لاعبة المنتخب المصري الأول للمصارعة إلى نهائي بطولة العالم المقامة بالعاصمة الصربية بلغراد خلال الفترة من 10 حتى 18 سبتمبر/أيلول الجاري.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، استطاعت سمر حمزة (27 عامًا) الصعود إلى النهائي بعد فوزها على بطلة إستونيا ايبي مايي (الحائزة على بطولة العالم 2021) بنتيجة 3-2، أمس الثلاثاء.

ويعد ذلك إنجازًا تاريخيًا للمصارعة النسائية المصرية إذ باتت سمر أول لاعبة مصرية تتأهل إلى النهائي، وتصدر اسمها مؤشر بحث غوغل عربيًا عقب إعلان فوزها أمس.

🎥 لحظة فوز البطلة سمر حمزة وصعودها للنهائي كأول لاعب او لاعبة من مصر تتأهل الى نهائي بطولة العالم للمصارعة من 2006 🔥🔥🔥🔥🔥🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/8dgclOJgLh — Tatweeg News (@tatweegnews) September 13, 2022

واستهلت سمر مشوارها في البطولة بالفوز على الكندية جوستينا دي ستاسيو بنتيجة 3-1، علمًا بأن الكندية هي بطلة العالم في نسخة 2018. وتابعت البطلة المصرية انتصاراتها بالفوز في ربع النهائي على بطلة النمسا بنتيجة 3-1 أيضًا.

وتلعب سمر ضد التركية ياسمين أدار في المباراة النهائية اليوم الأربعاء، وحققت اللاعبة التركية بطولة أوربا العام الحالي وبرونزية أولمبياد طوكيو.

وكان الاتحاد الدولي للمصارعة قد نشر عبر حسابه الرسمي في فيسبوك، صورة البطلة المصرية معلقًا عليها “صناع التاريخ”، وقالت إن سمر أول مصرية تصل إلى نهائي البطولة.

وهنأ وزير الرياضة المصري سمر بتأهلها إلى نهائي بطولة العالم للكبار في المصارعة الرومانية المقامة بصربيا، وقال إنه ” إنجاز تاريخي يضاف لسجل الرياضة المصرية”.

وثمّن الوزير أداء اللاعبة في منافسات البطولة وتحقيقها إنجاز تاريخي غير مسبوق بالتأهل إلى نهائي البطولة، مُحفزًا اللاعبة باستمرار التألق وتقديم أعلى أداء لها وتحقيق ذهبية البطولة في إنجاز جديد يُضاف إلى الرياضة المصرية.

وتضم بعثة المنتخب المصري المشاركة في البطولة 6 لاعبين، 4 للمصارعة الرومانية ولاعب للمصارعة الحرة ولاعبة بالمصارعة النسائية هم:

المصارعة الرومانية: هيثم فهمي وزن (60) كيلوغرام- محمد إبراهيم “كيشو” (67) كغم- محمد مصطفى متولي (87) كغم- عبد اللطيف منيع (130) كغم.

المصارعة الحرة: يوسف حميدة وزن 125 كغم.

المصارعة النسائية: سمر حمزة وزن 76 كغم.

إنجاز تاريخي🌟 سمر حمزة تتأهل إلى نهائي بطولة العالم للمصارعة لأول مرة في تاريخ مصر 👏🇪🇬 سمر تغلبت على إيب مايي لاعبة إستونيا بنتيجة 3-2 في نصف نهائي وزن +76 كجم 🔝🇪🇬 سمر قد كتبت التاريخ في أكتوبر الماضي عندما حصدت أول ميدالية نسائية البطولة وفازت وقتها بالبرونزية 🥉 pic.twitter.com/V65xYFk6dl — FilGoal (@FilGoal) September 13, 2022

ويقود المصارعة الرومانية المدرب كمال عبده، أما منتخب المصارعة الحرة والنسائية فيقوده محمد طلبة. ويترأس البعثة في صربيا اللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

ويعتبر تأهل سمر هو أول وجود مصري في نهائي بطولة العالم منذ عام 2006 عندما حقق محمد إبراهيم بوجي ذهبية وزن 84 كغم. وحققت سمر الميدالية البرونزية (المركز الثالث) في النسخة الماضية من بطولة العالم للمصارعة لعام 2021.

يُشار إلى أن سمر حققت المركز الأول على مستوى أفريقيا 8 مرات على التوالي، والمركز الـ12 في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وخامس بطولة بولندا المفتوحة، كما حققت المركز الثالث بدورة الألعاب الأفريقية، وذهبية دورة البحر المتوسط عامي 2015 و2018.