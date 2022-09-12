“ضيعت وقتي مع محمد صلاح”.. مزحة بين أبو تريكة وصنّاع محتوى بارزين أثناء مباراة تغزو المنصات (فيديو)

ظهر نجم كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة في فيديو طريف لقي انتشارًا واسعًا على المنصات العربية، وهو يمازح عددًا من مشاهير مواقع التواصل أثناء اللعب معهم داخل أحد الملاعب المغطاة في الدوحة.

وجمعت مباراة كرة قدم ودّية، مساء السبت، المهاجم المصري السابق بعدد من صناع المحتوى الرقمي على هامش حضور كأس سوبر لوسيل بين فريقي الهلال السعودي والزمالك المصري.

وظهر النجم المصري بملابس يومية توضح أنه لم يكن مستعدًا لخوض المباراة المفاجئة.

ابوتريكة : ضيعت وقتي مع صلاح 😮🙉 و يشرح دور المهاجم الوهمي الحقيقي 😂 pic.twitter.com/ZeTh2ZBsN6 — Marwan Serry (@Serrymarwan) September 11, 2022

ونشر صانع المحتوى المصري ممدوح نصر الله مقطع فيديو حصد في يوم واحد ربع مليون مشاهدة، سأل فيه أبو تريكة عن رأيه في اللعب مع اليوتيوبر مروان سري.

وفي لقطة حظيت بانتشار كبير، رد أبو تريكة مازحًا “أنا ضيعت وقتي مع محمد صلاح”، وحين سأله عن تجربته (يقصد مروان سري) كمهاجم وهمي، أجاب أبو تريكة “هو نفّذ أهم شيء في المهاجم الوهمي، وهو أنه غير موجود”، لينفجر الجميع في موجة من الضحك.

المهاجم الوهمي

و”المهاجم الوهمي” أو “المهاجم 9.5” هو مركز تكتيكي يمزج بين المهاجم الصريح وصانع الألعاب، وهي فكرة خداعة للمدافعين إذ يظهر نظريًا أن الفريق الذي يطبقها يلعب من دون رأس حربة. وفي الواقع يوجد لاعب في مركز المهاجم لكن ليس بشكل صريح ومن هنا جاءت التسمية.

ويجب على اللاعب الذي يقوم بهذا الدور أن يكون سريعًا ويملك ردة فعل عالية ويستطيع المرور من المدافعين لخلق الفرص والمساحات لتسديد الأهداف.

وكان محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قد لعب بجوار محمد أبو تريكة في منتخب مصر عام 2013 في تصفيات كأس العالم 2014.

ونشر سرّي صورة له مع أبو تريكة عبر صفحته على فيسبوك وكتب عليها “يا جماعة أنا النهارده لعبت مع ابو تريكة وعملي اسيست وجبت جون من تمريرته السحرية !! شكرا مش عايز حاجة يا دنيا تاني”.

وروى ممدوح نصر الله في فيديو عبر قناته على يوتيوب عن لقائه بأبو تريكة وتواضعه في التعامل مع أنها المرة الأولي التي يلتقيه فيها.

وحضر المباراة مع أبو تريكة عدد من المشاهير من صناع المحتوى المشاهير الذين تابعوا مباراة كأس السوبر، من بينهم محمد عدنان.

وتوج الهلال السعودي بلقب كأس سوبر لوسيل عقب فوزه على فريق الزمالك المصري بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة.

ونشرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث -عبر حسابها الرسمي على تويتر- مقطعًا مصوّرًا لجولة جويّة في ملعب لوسيل المونديالي، قبيل انطلاق المباراة.

وشاركت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المقطع المصوّر قبل 24 ساعة من انطلاق قمة كأس سوبر لوسيل، وعلّقت “استمتعوا بجولة جوية في ملعب لوسيل”.

واستعرض المقطع المصوّر الملعب بالكامل من الخارج وصولًا إلى أرضية ميدانه والمدرجات من جميع الاتجاهات، علاوة على جولة سريعة بين أبرز مرافق الملعب الذي سيستضيف حفل الختام والمباراة النهائية لكأس العالم 2022.