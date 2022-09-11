نيمار يقود سان جيرمان للفوز على بريست وسليماني يهدر ضربة جزاء (فيديو)

استعاد فريق باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه بريست 1-صفر في المباراة التي جمعتهما، السبت، في الجولة السابعة من المسابقة.

وسجل نيمار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 عندما سدّد من زاوية ضيقة بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

وكاد الفريق الضيف يلعب بعشرة لاعبين قبل دقائق من تلقي الهدف عندما أشهر الحكم بطاقة حمراء للاعب كريستوف إرل بعدما أسقط نيمار.

لكن الحكم عدل عن رأيه بعد مراجعة الواقعة إذ تبيّن أن مهاجم باريس سان جيرمان كان في موقف تسلل قبل العرقلة.

ووضع باريس سان جيرمان منافسه تحت الضغط وأهدر لاعبوه العديد من الفرص، قبل أن يحصل بريست على ركلة جزاء سددها إسلام سليماني وتصدى لها جيانلويغي دوناروما في الدقيقة 70.

بهذا الفوز رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 19 نقطة من 7 مباريات متقدما بفارق الأهداف عن أولمبيك مرسيليا، فيما توقف رصيد ستاد بريست عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

ورفع نيمار رصيده من الأهداف إلى 8 يتصدر بها ترتيب هدافي المسابقة بفارق هدفه عن زميله في الفريق كيليان مبابي.