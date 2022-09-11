نهضة بركان يهزم الوداد ويتوج بالسوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه (فيديو)

فاز نهضة بركان المغربي بلقب كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه 2-صفر على غريمه المحلي الوداد في المباراة التي جمعت بينهما، السبت.

ومنح الشرقي البحري التقدم لنهضة بركان -بطل كأس الكونفدرالية- بضربة رأس في الدقيقة 32 عندما حول تمريرة حمزة الموساوي من الناحية اليسرى بضربة رأس على يسار الحارس أحمد رضا التاكناوتي.

وحاول الوداد -بطل دوري الأبطال- التعويض وضغط على نهضة بركان الذي استغل المساحات ليحصل شادراك موزونجو على ركلة جزاء نفذها سفيان المودن بنجاح في الدقيقة 71.

وأضاف نهضة بركان كأس السوبر للقب بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية) الذي توّج به الموسم الماضي بعد فوزه في النهائي على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بضربات الترجيح.

ونجح بطل الكونفيدرالية في التغلب على الوداد مجددا في مباراة نهائية، بعدما سبق له الفوز عليه في نهائي كأس العرش المغربي، في يوليو/تموز الماضي.