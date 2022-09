عقوبات ضد الجزائر والمغرب بعد أحداث شغب نهائي كأس العرب للناشئين (فيديو)

أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم، السبت، عقوبات مالية ورياضية بحق الاتحاد الجزائري والمنتخب المغربي بعد أحداث الشغب التي شهدها نهائي كأس العرب للناشئين تحت 17 سنة بين منتخبي البلدين في وهران غربي الجزائر.

وذكر الاتحاد العربي في بيان على موقعه الإلكتروني أنه تم “تغريم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بـ 120 ألف دولار أمريكي، لدخول الجمهور إلى أرضية الملعب”.

كما تم “تغريم المنتخب الجزائري بـ 25 ألف دولار أمريكي، لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب المغربي”.

وكذلك “تغريم المنتخب المغربي بـ 25 ألف دولار أمريكي لمشاركة عدد من لاعبيه في الاشتباك مع لاعبي المنتخب الجزائري”.

وأضاف البيان أن الاتحاد قرر “إيقاف لاعب المنتخب الجزائري عبد الحق بن أدير 6 أشهر لتهجمه على حارس المنتخب المغربي”.

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أن القرارات قابلة للاستئناف.

وأكد الاتحاد العربي لكرة القدم في البيان “رفضه التام لأي تجاوزات أو خروج عن الروح الرياضية في مختلف مسابقاته”.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري على نظيره المغربي بركلات الترجيح 4-2.

وشهدت المباراة أحداث عنف في نهايتها بعد تسجيل زياد نمر لاعب منتخب الجزائر ركلة الجزاء الخامسة وإعلان تتويج “الخضر” وانطلاق احتفالات اللاعبين والمشجعين الذين وصل عددهم إلى 20 ألف.

وتحولت أرض الملعب لفوضى عارمة بعد نزول عدد من المشجعين ودخولهم في الصدامات.

ودعا الاتحاد المغربي للعبة، الجمعة، الاتحاد العربي إلى اتخاذ إجراءات “صارمة” بعد “الأحداث الوحشية والهمجية” التي تعرض لها لاعبوه “من طرف لاعبي الفريق الخصم (الجزائري) والجماهير التي اقتحمت أرضية الملعب”.

وأعرب الاتحاد المغربي عن دهشته من “غياب تام للأمن في حضور جماهيري غفير وظروف مشحونة قبل وأثناء المباراة”.

🚨بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على اثر الاحداث اللارياضية والاعتداءات الوحشية التي تعرض لها اعضاء المنتخب المغربي لاقل من سبعة عشرة سنة

To read the latest press release of the FRMF click on the following link :https://t.co/V5eowmBFtT pic.twitter.com/xgarb5npCk

— FRMF (@FRMFOFFICIEL) September 9, 2022