برشلونة يكتسح قادش برباعية نظيفة في الدوري الإسباني (فيديو)

تصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه الكبير على مضيفه قادش 4-صفر، السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من المسابقة.

تقدم برشلونة عن طريق دي يونغ في الدقيقة 55، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وتوقفت المباراة لأكثر من نصف ساعة بعد تعرض اثنين من جماهير قادش لأزمة صحية مفاجئة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الثاني.

وبعد استئناف المباراة، سجل أنسو فاتي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 86، فيما أضاف عثمان ديمبلي الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة ليتصدر ترتيب المسابقة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يستضيف ريال مايوركا الأحد، فيما يحتل قادش المركز العشرين والأخير بدون رصيد من النقاط.