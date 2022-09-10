“أزمة قلبية” توقف مواجهة برشلونة وقادش لمدة 30 دقيقة (فيديو)

أوقف حكم مباراة فريقي برشلونة وقادش ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، المباراة لمدة 30 دقيقة بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة صحية.

وأطلق جمهور فريق قادش الصافرات من أجل لفت انتباه الحكم والإبلاغ عن حالة طبية حرجة في المدرجات، ليتم إيقاف المباراة.

ووفقا لوسائل إعلام إسبانية فقد هرعت الأجهزة الطبية للفريقين وطاقم الإسعاف الموجود في الملعب لإنقاذ المصاب، فيما حل صمت كبير على الجماهير واللاعبين، الذين تابعوا ما يجري في ملعب “رامون دي كارانزا”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لحارس مرمى فريق قادش وهو يرمي حقيبة إسعافات أولوية إلى المدرج.

Tremenda la imagen de Jeremías Ledesma llevando el desfibrilador para ayudar a los médicos que estaban atendiendo al hincha en las gradas, en el Cádiz-Barcelona.pic.twitter.com/bCU7oxFHyt — Mati (@matiasm_02) September 10, 2022

وظهرت صور لمدافع برشلونة رونالد آراوخو وهو متأثر مما يجري، فيما تابع جميع اللاعبين والجماهير والقلق على وجوههم ما تقوم به الأجهزة الطبية لناديي برشلونة وقادش.

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وكانت المباراة قد توقفت عند الدقيقة 82، والنتيجة تشير إلى تقدم برشلونة بهدفين دون رد، سجلهما فرينكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي.

وبعد التوقف استطاع برشلونة إضافة هدفين عن طريق أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي لتنتهي المبارة ب4 أهداف مقابل لا شيء.

ويملك برشلونة 13 نقطة من خمس مباريات بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي يستضيف مايوركا غدا الأحد.