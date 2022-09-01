هدف كارفاليو القاتل يمنح ليفربول فوزا مثيرا على نيوكاسل (فيديو)

أحرز البديل فابيو كارفاليو هدفًا في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليهدي ليفربول فوزا مثيرا 2-1 على ضيفه نيوكاسل يونايتد في الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء.

وتقدم المهاجم ألكسندر إيساك، المنضم منذ أيام في صفقة قياسية لنيوكاسل، بهدف للفريق الزائر قبل الاستراحة في ظهوره الأول في الدوري.

واقترب ألكسندر، 22 عامًا، من إضافة الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني بعدما راوغ اثنين من مدافعي ليفربول بمهارة وسدد داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب التسلل.

وبدا أن هذا الهدف أيقظ ليفربول وأدرك روبرتو فيرمينو التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 61 بعدما قابل تمريرة محمد صلاح وسدد داخل الشباك.

وخرج إيساك بعد الهدف بثلاث دقائق وشارك كريس وود بدلًا منه، وعانى الفريق الزائر في ظل التعرض لضغط قوي من ليفربول.

ودافع نيوكاسل بكل قوة، لكن كارفاليو استغل كرة حائرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في سقف الشبكة، ليشعل احتفالات المشجعين في ملعب أنفيلد مع انتهاء الوقت بدل الضائع.

وصار رصيد ليفربول ثماني نقاط من خمس مباريات، وتقدم إلى المركز الخامس بفارق سبع نقاط عن أرسنال المتصدر، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند ست نقاط ويحتل المركز 11.