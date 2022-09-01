ثلاثية جديدة من هالاند تهدي سيتي الفوز 6-صفر على نوتنغهام فورست (فيديو)

واصل النرويجي إرلينغ هالاند تألقه مع مانشستر سيتي، وسجّل 3 أهداف في 38 دقيقة، الأربعاء، ليقود حامل اللقب لفوز ساحق 6-صفر على نوتنغهام فورست في الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومنح المهاجم النرويجي التقدم لسيتي في الدقيقة 12 بعدما قابل كرة عرضية من فيل فودن في شباك الحارس دين هندرسون.

وفشل بعدها الحارس هندرسون في إبعاد الكرة ليتبادل لاعبو سيتي الكرة، ويمرر فودن إلى هالاند ليأتي الهدف الثاني من مدى قريب.

وأكمل هالاند الثلاثية بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة تمريرة أخرى بالرأس من جون ستونز عقب ركلة ركنية.

ونجح هالاند في تسجيل ثلاثية للمباراة الثانية على التوالي بعدما فعل الأمر ذاته أمام كريستال بالاس، السبت الماضي.

ولم يكن بوسع فورست احتواء قوة سيتي، وصارت النتيجة 4-صفر بعد الاستراحة بعد تسديدة قوية من جواو كانسيلو من حافة منطقة الجزاء.

وأضاف المهاجم خوليان ألفاريز هدفين إضافيين في الدقيقتين 65 و87 على التوالي، ليحقق فريق المدرب بيب غوارديولا فوزه الرابع في 5 مباريات.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 13 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، في حين توقف رصيد نوتنغهام، العائد للمسابقة مجددًا بعد فترة طويلة قضاها في الدرجات الأدنى، عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

وأحكم هالاند قبضته على صدارة هدافي المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف في مبارياته الخمس الأولى في مسيرته بالبطولة.