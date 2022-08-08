هدف “مجنون” من مسافة 30 مترا في فرنسا يحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

سجل لاعب الوسط الفرنسي جيريمي ليفولانت هدفًا رائعًا من مسافة بعيدة لصالح فريقه غانغون في شباك مضيفه ستاد لافال، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أول أمس السبت، في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، في فيديو حصد ملايين المشاهدات.

وتغنى نادي غانغون بهدف لاعبه الشاب (24 عامًا) الذي سجله من مسافة 30 مترًا، بعد تنفيذ ركلة حرة غير مباشرة لصالح فريقه أخرجها دفاع لافال لتتهادى أمام ليفولانت ويسددها بيمناه صاروخية سكنت الشباك، معلنة عن تسجيل الهدف الثاني للضيوف.

وكتب الفريق الفرنسي معلقًا على الهدف “الكابتن يسجل هدف غانغون الثاني بتسديدة رائعة على بعد 30 مترًا من مرمى لافال.. إنه من كل الجمال”.

ونشرت مغردة فرنسية على حسابها الشخصي بموقع تويتر، مقطع فيديو للهدف حاصدًا أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتفاعل معه عدد كبير من المتابعين، إذ علقت عليه “هدف ليفولانت لهذا العام”.

وكتب مغرد عن جمال الهدف “لدينا جائزة بوشكاش لموسم بدءًا من 6 أغسطس، رائع جيريمي ليفولانت”، بينما وصفه آخر بأنه “هدف مجنون”.

يُذكر أن نتيجة المباراة كانت تشير إلى تعادل الفريقين 1-1 قبل هدف ليفولانت الذي أهدى من خلاله الفوز إلى غانغون ليفوز في اللقاء بهدفين لهدف.