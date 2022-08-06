معاقبة فريق تركي بسبب الهتاف لبوتين

قرر الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا) معاقبة فريق فنربخشة التركي بغلق ملعبه بشكل جزئي بعدما هتفت جماهيره باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما تم تغريم الفريق 50 ألف يورو، وسيغلق ملعب الفريق بشكل جزئي يشمل نحو 5 آلاف مقعد في مباراة فنربخشة الأوربية المقبلة؛ لقيام الجماهير بإلقاء أشياء وتوجيه رسائل استفزازية ذات طبيعة هجومية، أي هتافات محظورة.

وهتف مشجعو فنربخشة باسم بوتين خلال مباراته أمام ضيفه دينامو كييف الأوكراني التي انتهت بخسارة فنربخشة على أرضه ليخرج من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوربا 2022-2023.

وبدأت الهتافات بعدما سجل لاعب دينامو كييف (فيتالي بيوالسكي) الهدف الأول لفريقه بمباراة الإياب التي أقيمت في إسطنبول واحتفل بإيماءة النسر، في إشارة منه إلى نادي بشكتاش غريم فنربخشة، ليفوز الفريق الأوكراني 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وأدى هذا إلى مقاطعة ميرتشا لوتشيسكو، مدرب دينامو، المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

لاعبو فريق فنر بهتشة التركي يهتفون لـ بوتين بعد أن سجّل لاعب الفريق الأوكراني هدفاً في مرماهم! هذا الشعب لا يشبه شعباً آخر https://t.co/YlTMJL9xjK — عبدُالرَحمن (@abdulr7man_da) July 27, 2022

وكان رئيس فنربخشة علي كوتش قد رفض الاعتذار لأوكرانيا عن هذه الهتافات قائلا “لن نعتذر لأوكرانيا مطلقًا، ولكن يجب على سفيرهم والمتحدث باسم خارجيتهم الاعتذار لنا على تصريحاتهم غير اللائقة”.

غير أن كوتش أقر في الوقت ذاته بأن هتاف الجمهور لم يكن ضروريًّا وقال “بعيدًا عن هوية نادينا، أرى أن الهتافات غير مناسبة لكن ماذا يمكننا أن نفعل؟ هل نسدّ أفواههم؟”.

وتابع “يوجد في بلادنا رياضيون روس وأوكرانيون ونحن لسنا إلى جانب أحد. نحن ضد الحرب، نحن إلى جانب الإنسانية، موقفنا واضح”.

واستطرد “لدينا تاريخ عريق، 115 عاما من الوجود. أرفض بشدة محاولات أولئك الذين يحاولون تلطيخ تاريخنا بسبب هتافات استمرت 20 ثانية واعتبارها عملا منظما”.

وكان سفير أوكرانيا لدى تركيا فاسيل بودنار قد أعرب عن استيائه من الهتافات المؤيدة لبوتين، وكتب تغريدة قال فيها “من المحزن للغاية سماع كلمات دعم من مشجعي فنربخشة لقاتل ومعتدٍ روسي قصف بلادنا”.

وأضاف “أنا ممتن للشعب التركي الودود على دعمه لأوكرانيا وعلى تفكيره في التصرفات غير اللائقة للجماهير”.