إلغاء مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في تل أبيب بعد العدوان على غزة

أُلغيت مباراة لكرة القدم كانت مقررة، غدًا الأحد، بين يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني في تل أبيب، على وقع عملية عسكرية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه تم إلغاء المباراة الودية بين الفريقين التي كان مقررًا إقامتها على استاد بلومفيلد في تل أبيب، مساء الأحد.

وأضافت الصحيفة “أفادت تقارير في إيطاليا أن يوفنتوس لا يريد السفر إلى إسرائيل، لذلك سيتم إلغاء المباراة. بعد ذلك، ذكرت وسائل الإعلام في إسبانيا أن المباراة لن تقام”.

والأحد الماضي، استضاف استاد بلومفيلد مباراة السوبر الفرنسي التي جمعت فريقي باريس سان جيرمان ونانت حامل كأس فرنسا لعام 2022، وانتهت بفوز الفريق الباريسي 4-صفر.

لحظة إطلاق رشقات صاروخية من #غزة ردًا على العدوان الإسرائيلي pic.twitter.com/Q4U3yBZJ9b — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 6, 2022

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، صباح السبت، غارات جديدة على قطاع غزة، ضمن عملية عسكرية بدأتها تل أبيب عصر الجمعة، ليرتفع عدد الشهداء منذ تصعيد الاحتلال إلى 15 شهيدًا.

وردًّا على عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- رشقات صاروخية جديدة باتجاه إسرائيل.

وكانت حركة الجهاد قد أعلنت استشهاد تيسير الجعبري أحد كبار قادتها في غارة جوية مفاجئة نهار الجمعة على مبنى شاهق في غزة.

وحتى الآن، تم إطلاق نحو 200 صاروخ على مستوطنات وبلدات في جنوبي ووسط إسرائيل بما في ذلك مدن قرب تل أبيب، أسقطت منظومة “القبة الحديدية” المضادة للصواريخ 95% منها، وفق “يديعوت أحرونوت”.