رياضة البسطاء.. فريق الإخوة يسحق المدرعات بتسعة أهداف مقابل ثلاثة في تعز (فيديو)

فاز فريق (حي الإخوة) على فريق المدرعات (حي الكوثر) بتسعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة ودية، اليوم الخميس، بمدينة تعز اليمنية، ضمن مبادرة “رياضة البسطاء” التي أطلقتها قناة الجزيرة مباشر.

وأطلقت الجزيرة مباشر مبادرة “رياضة البسطاء” في إطار سعيها لتوفير مساحة للجمهور العادي من البسطاء لأن يكون هو صانع الحدث ومحوره.

وتُبث مباريات “رياضة البسطاء” التي يشارك فيها الأهالي والبسطاء في الشوارع والحارات في مختلف أنحاء العالم على الهواء مباشرة عبر قناة (مباشر 24) على موقع القناة على شبكة الإنترنت وعلى صفحة قناة “مباشر 24” على موقع يوتيوب.

وتدعوكم قناة (الجزيرة مباشر) إلى إرسال مواعيد مبارياتكم من أي مكان في العالم العربي من أجل ترتيب بثها على قناة (مباشر 24)، علمًا بأنه سيتم تخصيص فقرة في (استاد مباشر) لمتابعة تلك المباريات، وبإمكانكم مراسلتنا لتنسيق نقل المباريات على الخط الساخن للجزيرة مباشر 0097450978083.