الأهلي المصري ينفصل عن مدربه البرتغالي سواريش بالتراضي

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، انفصاله بالتراضي عن مدربه البرتغالي ريكاردو سواريش وجهازه المعاون.

وقال النادي في بيان “وجّه مجلس إدارة النادي الشكر لريكاردو سواريش المدير الفني وجهازه المعاون عن الفترة الماضية التي تولى فيها المسؤولية”.

وأكد المجلس “تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعدوه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة”.

وأضاف البيان “نظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي”، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.

وتعاقد الأهلي مع سواريش في 30 يونيو/حزيران الماضي خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، لكن الفريق أنهى الموسم في المركز الثالث في الدوري، وخسر أمام غريمه الزمالك في نهائي كأس مصر 2021.

وكان سواريش (47 عامًا) قاد جيل فيسنتي البرتغالي لاحتلال المركز الخامس في الدوري المحلي الموسم الماضي، وتأهل معه إلى دوري المؤتمر الأوربي.