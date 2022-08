“أحد أهدافنا المفضلة”.. فيفا يبدي إعجابه بهدف من قبل منتصف الملعب في إنجلترا (فيديو)

أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعجابه الشديد بهدف سجله داني وايتهال -مهاجم فريق إيستلي الإنجليزي- من ركلة حرة قبل خط منتصف الملعب في مرمى مضيفه ساوثيند يونايتد ضمن منافسات دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي.

وأعاد حساب فيفا على تويتر نشر الهدف، معلقًا “هل يمكن أن ينافس هذا (الهدف) على جائزة بوشكاش” التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة لأحسن هدف.

وأضاف “لقد رأينا أهدافًا عدة من مسافات بعيدة، وهذا أحد الأهداف المفضلة لدينا”.

Could this be a #Puskas contender, ask @EastleighFC.

We've seen a few long rangers. This is one of our favourites. Some hit by @DannyWhitehall1. Boof.🎯👏pic.twitter.com/vQioSr2DnJ

— FIFA.com (@FIFAcom) August 29, 2022