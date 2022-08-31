“أحد أهدافنا المفضلة”.. فيفا يبدي إعجابه بهدف من قبل منتصف الملعب في إنجلترا (فيديو)

أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إعجابه الشديد بهدف سجله داني وايتهال -مهاجم فريق إيستلي الإنجليزي- من ركلة حرة قبل خط منتصف الملعب في مرمى مضيفه ساوثيند يونايتد ضمن منافسات دوري الدرجة الخامسة الإنجليزي.

وأعاد حساب فيفا على تويتر نشر الهدف، معلقًا “هل يمكن أن ينافس هذا (الهدف) على جائزة بوشكاش” التي يمنحها الاتحاد الدولي للعبة لأحسن هدف.

وأضاف “لقد رأينا أهدافًا عدة من مسافات بعيدة، وهذا أحد الأهداف المفضلة لدينا”.

Could this be a #Puskas contender, ask @EastleighFC. We've seen a few long rangers. This is one of our favourites. Some hit by @DannyWhitehall1. Boof.🎯👏pic.twitter.com/vQioSr2DnJ — FIFA.com (@FIFAcom) August 29, 2022

وردّ نادي إيستلي على تغريدة الفيفا، قائلًا “حسنًا، شاهدوا الهدف مرة أخرى، لأن الفيفا أراد ذلك”.

ونشر الحساب الرسمي لنادي إيستلي على تويتر فيديو للهدف الذي أحرزه وايتهال في الدقيقة 77، بعدما كان فريقه متأخرًا بهدف مقابل لا شيء.

وحصل إيستلي على ركلة حرة مباشرة من قبل منتصف الملعب، ليسرع وايتهال ويسدد الكرة مباشرة باتجاه مرمى ساوثيند يونايتد مستغلًا تقدم حارس المرمى.

وحاول حارس المرمى التصدي للكرة لكنه لم ينجح، لتسكن الكرة الشباك معلنة تسجيل هدف التعادل.

Okay, just one more watch of this goal… because @FIFAcom said so! 👀🔥 https://t.co/7yt2nLKTdM — Eastleigh FC (@EastleighFC) August 30, 2022

وعاد داني وايتهال ليسجل الهدف الثاني لإيستلي في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من عمر المباراة، ومن ركلة حرة مباشرة أيضًا، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض 2-1.