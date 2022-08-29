ليفاندوفسكي يسجل ثنائية أخرى.. برشلونة يواصل الانتصارات ويدك شباك بلد الوليد برباعية

سجّل روبرت ليفاندوفسكي ثنائيته الثانية على التوالي في فوز برشلونة 4-صفر على ضيفه ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

وهذا الفوز الثاني لبرشلونة في 3 مباريات بالموسم الجديد ليتقدم للمركز الثاني في الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين خلف ريال بيتيس المتصدر.

واقترب كل من ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي من هز الشباك لبرشلونة، حيث سددا في القائم في الشوط الأول، لكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لافتتاح التسجيل، حيث سدد ليفاندوفسكي من مدى قريب في الشباك بعد تمريرة عرضية مثالية من رافينيا على القائم البعيد في الدقيقة 24.

وعزز برشلونة تقدمه قبل نهاية الشوط الأول عبر بيدري الذي أطلق تسديدة رائعة في الزاوية اليسرى العليا بعد تمريرة من ديمبلي من على خط التماس في الجانب الأيمن.

برشلونة @fcbarcelona_ara يحقق فوزا كبيرا 4 – 0 على ضيفه بلد الوليد @realvalladolid لحساب مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني @LaLigaArab pic.twitter.com/fbHMfZD8uA — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) August 28, 2022

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 65 بتسديدة رائعة بكعب القدم غيرت اتجاهها عندما اصطدمت الكرة بأحد المدافعين قبل أن تسكن مرمى جوردي ماسيب حارس مرمى ريال بلد الوليد.

وسنحت فرصة ذهبية للمهاجم البولندي لإضافة هدفه الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ماسيب تصدى لتسديدته القوية من مدى قريب بشكل رائع.

وكان البديل سيرغي روبرتو في المكان والوقت المناسبين ليتابع الكرة في الشباك، ويضمن الثلاث نقاط للنادي الكتالوني.