رياضة|إسبانيا

ليفاندوفسكي يسجل ثنائية أخرى.. برشلونة يواصل الانتصارات ويدك شباك بلد الوليد برباعية

برشلونة انتصر على ضيفه بلد الوليد بأربعة أهداف دون مقابل (غيتي)
29/8/2022-|آخر تحديث: 29/8/202201:05 AM (مكة المكرمة)

سجّل روبرت ليفاندوفسكي ثنائيته الثانية على التوالي في فوز برشلونة 4-صفر على ضيفه ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.

وهذا الفوز الثاني لبرشلونة في 3 مباريات بالموسم الجديد ليتقدم للمركز الثاني في الترتيب برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين خلف ريال بيتيس المتصدر.

واقترب كل من ليفاندوفسكي وعثمان ديمبلي من هز الشباك لبرشلونة، حيث سددا في القائم في الشوط الأول، لكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا لافتتاح التسجيل، حيث سدد ليفاندوفسكي من مدى قريب في الشباك بعد تمريرة عرضية مثالية من رافينيا على القائم البعيد في الدقيقة 24.

وعزز برشلونة تقدمه قبل نهاية الشوط الأول عبر بيدري الذي أطلق تسديدة رائعة في الزاوية اليسرى العليا بعد تمريرة من ديمبلي من على خط التماس في الجانب الأيمن.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 65 بتسديدة رائعة بكعب القدم غيرت اتجاهها عندما اصطدمت الكرة بأحد المدافعين قبل أن تسكن مرمى جوردي ماسيب حارس مرمى ريال بلد الوليد.

وسنحت فرصة ذهبية للمهاجم البولندي لإضافة هدفه الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ماسيب تصدى لتسديدته القوية من مدى قريب بشكل رائع.

وكان البديل سيرغي روبرتو في المكان والوقت المناسبين ليتابع الكرة في الشباك، ويضمن الثلاث نقاط للنادي الكتالوني.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات