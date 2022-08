لاعب أرجنتيني يتألق بهدف “عالمي” في بطولة الدوري (فيديو)

حظي هدف سجله اللاعب الأرجنتيني بابلو بيريز (37 عامًا) باحتفاء واسع عبر المنصات، محققًا أكثر من 2 مليون مشاهدة في وقت قياسي.

وأحرز لاعب (نيولز أولد بويز) الهدف خلال مباراة فريقه أمام نادي غودوي كروز في الدوري المحلي، التي انتهت بخسارة (نيولز أولد بويز) لكن لاعبه سجل هدفًا من أجمل أهداف الموسم.

وتلقى بابلو بيريز تمريرة عرضية على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة العاشرة من المباراة، ليقابلها بمقصيّة رائعة سكنت أعلى يمين المرمى.

WHAT A GOAL. Pablo Pérez with one of the goals of the season for Newell’s pic.twitter.com/QWxiRYWCI8

— Newell's Old Boys – English (@Newells_en) August 27, 2022