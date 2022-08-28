لاعب أرجنتيني يتألق بهدف “عالمي” في بطولة الدوري (فيديو)

حظي هدف سجله اللاعب الأرجنتيني بابلو بيريز (37 عامًا) باحتفاء واسع عبر المنصات، محققًا أكثر من 2 مليون مشاهدة في وقت قياسي.

وأحرز لاعب (نيولز أولد بويز) الهدف خلال مباراة فريقه أمام نادي غودوي كروز في الدوري المحلي، التي انتهت بخسارة (نيولز أولد بويز) لكن لاعبه سجل هدفًا من أجمل أهداف الموسم.

وتلقى بابلو بيريز تمريرة عرضية على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة العاشرة من المباراة، ليقابلها بمقصيّة رائعة سكنت أعلى يمين المرمى.

WHAT A GOAL. Pablo Pérez with one of the goals of the season for Newell’s pic.twitter.com/QWxiRYWCI8 — Newell's Old Boys – English (@Newells_en) August 27, 2022

واحتفى النادي بهدف لاعبه المميز، ونشر الفيديو عبر حسابه على تويتر، ليلقى رواجًا كبيرًا بين المتابعين.

واحتفى المغردون بالهدف الرائع وأثنوا على طريقة اللاعب في التسجيل ومرونته في التعامل مع الكرة، رغم عمره الكبير مقارنة بباقي اللاعبين.

وعلق الصحفي الرياضي ماورو لوريرو في تغريدة له عبر تويتر “هل قال بابلو بيريز إنه يفكر في التقاعد؟ من فضلك، يمكنه اللعب حتى يبلغ من العمر 50، وبشكل واضح يمكنه البقاء عقدًا آخر”.

¡PP8 LA PURA VERDAD! ¿Pablo Pérez dijo que piensa en el retiro?

Por favor, puede jugar hasta los 50. Por temperamento y claridad se puede quedar una década más. https://t.co/TU7v8dKVRw — Mauro Loureiro (@gotagorda04) August 27, 2022

Excelente competidor pelo terceiro lugar no Puskás https://t.co/PZ5El3mcZm — Juninho Bosco (@JuninhoBosco) August 28, 2022

وغرّد الصحفي الرياضي إسلام أحمد “هدف عالمي من المخضرم بابلو بيريز مع نيولز أولد بويز، سيترشح لجائزة بوشكاش بكل أريحية”.

هدف عالمي من المخضرم بابلو بيريز مع نيويلز أولد بويز يترشح لجائزة بوشكاش بكل أريحيةpic.twitter.com/eejYIPLJRa — Eslam Ahmed 🇨🇴 (@islam_colombia) August 27, 2022

ويحظى نادي أولد بويز بشعبية كبيرة بين متابعي كرة القدم العالمية، إذ شهد بداية الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قبل أن ينتقل منه إلى برشلونة وتبدأ مسيرته مع الكرة الأوربية.

This surely has to be the Púskas award of 2022 😍 https://t.co/grrvKpchgw — wfm18 (@wfm18_tweets) August 28, 2022