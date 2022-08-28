رياضة|الأرجنتين

لاعب أرجنتيني يتألق بهدف “عالمي” في بطولة الدوري (فيديو)

احتفال زملاء بابلو بيريز بالهدف (مواقع التواصل)
28/8/2022-|آخر تحديث: 28/8/202208:27 PM (مكة المكرمة)

حظي هدف سجله اللاعب الأرجنتيني بابلو بيريز (37 عامًا) باحتفاء واسع عبر المنصات، محققًا أكثر من 2 مليون مشاهدة في وقت قياسي.

وأحرز لاعب (نيولز أولد بويز) الهدف خلال مباراة فريقه أمام نادي غودوي كروز في الدوري المحلي، التي انتهت بخسارة (نيولز أولد بويز) لكن لاعبه سجل هدفًا من أجمل أهداف الموسم.

وتلقى بابلو بيريز تمريرة عرضية على حدود منطقة الجزاء، في الدقيقة العاشرة من المباراة، ليقابلها بمقصيّة رائعة سكنت أعلى يمين المرمى.

واحتفى النادي بهدف لاعبه المميز، ونشر الفيديو عبر حسابه على تويتر، ليلقى رواجًا كبيرًا بين المتابعين.

واحتفى المغردون بالهدف الرائع وأثنوا على طريقة اللاعب في التسجيل ومرونته في التعامل مع الكرة، رغم عمره الكبير مقارنة بباقي اللاعبين.

وعلق الصحفي الرياضي ماورو لوريرو في تغريدة له عبر تويتر “هل قال بابلو بيريز إنه يفكر في التقاعد؟ من فضلك، يمكنه اللعب حتى يبلغ من العمر 50، وبشكل واضح يمكنه البقاء عقدًا آخر”.

وغرّد الصحفي الرياضي إسلام أحمد “هدف عالمي من المخضرم بابلو بيريز مع نيولز أولد بويز، سيترشح لجائزة بوشكاش بكل أريحية”.

ويحظى نادي أولد بويز بشعبية كبيرة بين متابعي كرة القدم العالمية، إذ شهد بداية الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي قبل أن ينتقل منه إلى برشلونة وتبدأ مسيرته مع الكرة الأوربية.

المصدر : خدمة سند