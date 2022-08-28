رياضة|فرنسا

سجّل هدفا وصنع آخر.. مصطفى محمد يقود نانت لتحقيق فوزه الأول بالدوري الفرنسي (فيديو)

28/8/2022

قاد البديل الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بتسجيله هدف التقدم وتحقيقه تمريرة حاسمة صنعت الهدف الثالث خلال الانتصار 3-1 على ضيفه تولوز الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة.

وتقدم الضيوف عبر المغربي زكريا أبو خلال في الدقيقة 15 قبل أن يعادل إيفان غيسان النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 50.

وسجل مصطفى محمد الذي وصل هذا الموسم على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي أول هدف له بقيمص نانت برأسية جميلة في الدقيقة 55، بعدما شارك مطلع الشوط الثاني ومهّد الكرة للهدف الثالث للنيجيري موزيز سايمون في الدقيقة 61.

وهذا الفوز الأول لنانت هذا الموسم بعد تعادلين وخسارة ليُلحق بتولوز الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء الهزيمة الأولى بعد تعادلين وفوز.

المصدر : بي إن سبورتس + وكالات