سجّل هدفا وصنع آخر.. مصطفى محمد يقود نانت لتحقيق فوزه الأول بالدوري الفرنسي (فيديو)

قاد البديل الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت إلى تحقيق فوزه الأول في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بتسجيله هدف التقدم وتحقيقه تمريرة حاسمة صنعت الهدف الثالث خلال الانتصار 3-1 على ضيفه تولوز الأحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة.

وتقدم الضيوف عبر المغربي زكريا أبو خلال في الدقيقة 15 قبل أن يعادل إيفان غيسان النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 50.

🇪🇬 المصري مصطفى محمد بطريقة جميلة يبصم على أول أهدافه بقميص نانت ⚡️#الدوري_الفرنسي #beINLigue1 pic.twitter.com/slgl2Xd6oN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 28, 2022

وسجل مصطفى محمد الذي وصل هذا الموسم على سبيل الإعارة من غلطة سراي التركي أول هدف له بقيمص نانت برأسية جميلة في الدقيقة 55، بعدما شارك مطلع الشوط الثاني ومهّد الكرة للهدف الثالث للنيجيري موزيز سايمون في الدقيقة 61.

وهذا الفوز الأول لنانت هذا الموسم بعد تعادلين وخسارة ليُلحق بتولوز الصاعد هذا الموسم إلى دوري الأضواء الهزيمة الأولى بعد تعادلين وفوز.