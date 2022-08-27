ليفربول يسحق بورنموث بتسعة أهداف ويدخل تاريخ الدوري الإنجليزي (فيديو)

سحق ليفربول ضيفه بورنموث 9-صفر، السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفين، ومرر 3 كرات حاسمة ليقود ليفربول إلى فوز مذهل عادل به الرقم القياسي لأكبر فوز في حقبة الدوري الممتاز.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا بخمسة أهداف نظيفة، بعدما سجل له لويس دياز الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف هارفي إيليوت الهدف الثاني في الدقيقة السادسة.

وأحرز أليكساندر أرنولد الهدف الثالث في الدقيقة 28، وبعدها بثلاث دقائق أضاف فيرمينو الهدف الرابع لليفربول، قبل أن يختتم فان دايك الشوط الأول بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة منه.

وهذه المرة الأولى التي يحرز فيها ليفربول 5 أهداف في الشوط الأول في الدوري منذ العام 1958.

وبعد بداية الشوط الثاني بأربع دقائق، سجل كريس ميفام مدافع بورنموث هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف فيرمينو الهدف الثاني له والسابع لليفربول في الدقيقة 61.

وفي الدقيقة 80، تمكن فابيو كارفاليو من تسجيل الهدف الثامن لليفربول، قبل أن يختتم لويس دياز مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف التاسع في الدقيقة 85.

وبهذا الفوز الكبير، رفع ليفربول رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثامن، بينما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط في المركز السادس عشر.