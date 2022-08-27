ثلاثية هالاند تقود مانشستر سيتي إلى العودة والفوز 4-2 على كريستال بالاس (فيديو)

أحرز إرلينغ هالاند 3 أهداف في الشوط الثاني، ليقلب تأخر مانشستر سيتي بهدفين إلى فوز 4-2 على ضيفه كريستال بالاس في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وانتزع فريق المدرب باتريك فييرا التقدم بعد 4 دقائق بفضل هدف جون ستونز بالخطأ في مرماه، قبل أن يعزز من تفوقه بضربة رأس من يواخيم أندرسن في الدقيقة 21.

وبدأت انتفاضة سيتي بعد 8 دقائق من بداية الشوط الثاني عندما انطلق برناردو سيلفا من الناحية اليمنى إلى داخل المرمى وسدد كرة منخفضة سكنت مرمى كريستال بالاس.

وأجرى بيب غوارديولا -مدرب سيتي- تغييرين، ونقل فيل فودن إلى مركز الظهير الأيسر، وأرسل اللاعب الإنجليزي تمريرة متقنة حوّلها هالاند بضربة رأس إلى المرمى مسجلًا هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 62.

وعاد المهاجم النرويجي ليهز الشباك للمرة الثانية بعد هجمة بقيادة المتألق سيلفا في الدقيقة 70، ثم أحرز هدفه الأجمل في الدقيقة 81 عندما تلقى تمريرة من إيلكاي غندوغان وحافظ على الكرة رغم تدخّل اثنين من المدافعين، وسددها في الشباك مسجلًا الهدف الرابع لفريقه والثالث له.

ورفع هالاند -الذي انضم من بروسيا دورتموند في يونيو/حزيران الماضي- رصيده إلى 6 أهداف في 4 مباريات يتصدر بها ترتيب الهدافين في المسابقة.

أما مانشستر سيتي فرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.