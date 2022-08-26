وفاة لاعب مصري متأثرًا بالسرطان بعد شهور من استغاثة والده بالمسؤولين

توفى الشاب كمال رضا شوقي (19 عامًا) لاعب فريق نجوم المستقبل وأحد أشهر نجوم قطاع الناشئين في مصر بعد رحلة صراع ومعاناة مع مرض السرطان واستغاثات والده لإنقاذه.

وودعه والده برسالة مؤثرة عبر فيسبوك قال فيها: “ويبقى الله حين لا يبقى أحد، الأمانة وصلت صاحبها، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقالت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك: “نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وفاة اللاعب كمال رضا شوقي لاعب نادي نجوم المستقبل بعد رحلة صراع طويلة مع المرض”.

وكشفت التقارير الصحية عن إصابة كمال بورم خبيث بالجهة اليمنى من الصدر وبحجم كبير، احتاج إجراء عملية جراحية عاجلة بالقاهرة أو خارج مصر، وبعد إجراء العملية بالقاهرة ظهر ورم جديد في المكان نفسه أدى إلى توقف أعصاب اليد اليمنى ما سبب عجزًا في تحريك أصابعه بعد إجراء العملية الأولى.

وقال والده في مقطع فيديو قبل شهرين إن أهالي قريته -قرية العلاقمة بمركز ههيا بمحافظة الشرقية (شمال القاهرة)- تكاتفوا معه في العمليتين دون أي تعاون من النادي الذي تخلى عنه بعد مرضه أو أي مسئول رياضي خلال تلك الفترة.

واستنكر الأب تجاهل المسؤولين لابنه: “سارعت إلى القنوات الفضائية وكل الناس لإيصال صوتنا وإنقاذ ابني ونحتاج مساعدتكم، ولم يستجب لنا أحد سوى أهل قريتي، فهم تاج على رأسي، دعموني في محنتي”.

وفي وقت سابق، رفض الوالد عزم النادي -الذي يلعب له كمال- بالتبرع بـ20 ألف جنيه في حين أن تكلفة العملية نصف مليون جنيه، واستغاث بالرئيس المصري ووزير الشباب والرياضة لإنقاذ ابنه.

وشارك كمال مع فريق النجوم بدوري الجمهورية مواليد 2003، ونجح في تسجيل هدف الفوز أمام نادي الزمالك في موسم 2018.