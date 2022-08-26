أبرزها برشلونة وبايرن ميونخ.. مواجهات نارية في دور المجموعات لدوري أبطال أوربا

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوربا، اليوم الخميس، عن وقوع بايرن ميونيخ الألماني في مواجهة برشلونة الإسباني.

وأجريت مراسم القرعة في إسطنبول التي ستكون مسرح المباراة النهائية في 10 يونيو/حزيران 2023.

وبحكم وجود بايرن ميونيخ في المستوى الأول وبرشلونة في الثاني، أسفرت القرعة عن وقوعهما ضمن المجموعة الثالثة التي ستكون نارية بوجود إنتر ميلان الإيطالي أيضًا.

وأسفرت القرعة عن وضع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل هذا الصيف الى برشلونة، في مواجهة فريقه السابق بايرن الذي تركه بعدما دافع عن ألوانه منذ 2014 وتوج معه هدافا للدوري الألماني 6 مرات في المواسم السبعة الماضية.

ويتجدد الموعد بين الفريقين بعدما كانا في المجموعة ذاتها أيضا الموسم الماضي حين فاز بايرن ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة 3-صفر.

دوري أبطال أوروبا: قرعة دور المجموعات – المجموعة الثالثة: 🇩🇪 بايرن ميونيخ

🇪🇸 برشلونة

🇮🇹 إنتر

🇨🇿 فيكتوريا بلزن#دوري_ابطال_اوروبا | #قرعه_دوري_الابطال #UCLdraw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2022

ويبدأ ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقبه في المجموعة السادسة التي ضمت لايبزيغ الألماني، وشاختار دونيتسك الأوكراني، وسيلتك الأسكتلندي.

وفي أبرز المواجهات الأخرى يتقابل باريس سان جيرمان الفرنسي مع يوفنتوس الإيطالي في المجموعة الثامنة رفقة بنفيكا البرتغالي وماكابي حيفا الإسرائيلي.

ووضعت القرعة مانشستر سيتي الإنجليزي في المجموعة السابعة في مواجهة مباشرة مع إشبيلية الإسباني، وبوروسيا دورتموند الألماني، وكوبنهاغن الدنماركي.

دوري أبطال أوروبا: قرعة دور المجموعات – المجموعة االسابعة: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 مانشستر سيتي

🇪🇸 إشبيلية

🇩🇪 بوروسيا دورتموند

🇩🇰 كوبنهاغن#دوري_ابطال_اوروبا | #قرعه_دوري_الابطال #UCLdraw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2022

ويلعب ليفربول الإنجليزي حامل اللقب في الموسم قبل الماضي في المجموعة الأولى مع أياكس أمستردام الهولندي، ونابولي الإيطالي، وغلاسكو رينجرز الاسكتلندي.

وفي المجموعة الثانية يتواجه بورتو البرتغالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، وبايرن ليفركوزن الألماني، وكلوب بروج البلجيكي.

دوري أبطال أوروبا: قرعة دور المجموعات – المجموعة الثانية: 🇵🇹 بورتو

🇪🇸 أتلتيكو مدريد

🇩🇪 باير ليفركوزن

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿سلتيك كلوب بروج#دوري_ابطال_اوروبا | #قرعه_دوري_الابطال #UCLdraw — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2022

وضمت المجموعة الرابعة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني -المتوج بلقب الدوري الأوربي- رفقة توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وأولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وجاء على رأس المجموعة الخامسة فريق ميلان الإيطالي الذي سيلعب إلى جانب تشلسي الإنجليزي، وسالزبورغ النمساوي، ودينامو زغرب الكرواتي.