رياضة|الأرجنتين

هدف مذهل من مسافة 70 مترا في الدوري الأرجنتيني وفيفا يتفاعل معه (فيديو)

سدد كورونيل الكرة من أكثر من 70 مترا (يوتيوب)
25/8/2022-|آخر تحديث: 25/8/202211:17 PM (مكة المكرمة)

أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشر فيديو لهدف رائع سجله لاعب الوسط الأرجنتيني ماتيو كورونيل في الدوري المحلي الممتاز.

وعلق الحساب على الهدف قائلا “هدف بعيد المدى”، موجها سؤالا إلى المتابعين عما إذا كان الهدف يستحق المنافسة على جائزة بوشكاش التي يقدمها موقع (فيفا) لصاحب أفضل هدف.

وسجل كورونيل هدفا مذهلا من مسافة 77 ياردة، أكثر من 70 مترا، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع خلال المباراة التي جمعت فريقه أتلتيكو توكومان مع ضيفه باراكاس سنترال، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 4-صفر.

وأبعد دفاع أتلتيكو الكرة من منطقة الجزاء ليتسلمها كورونيل ويسددها من هذه المسافة البعيدة مستغلا خروج حارس باراكاس من مرماه وتقدم كل لاعبي الفريق المنافس في آخر لحظات المباراة.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحاولات سابقة لكورونيل لتسجيل هدف من مسافات بعيدة.

وقال معلقون إن الهدف يستحق جائزة بوشكاش بدون مسابقة.

المصدر : خدمة سند