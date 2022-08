هدف مذهل من مسافة 70 مترا في الدوري الأرجنتيني وفيفا يتفاعل معه (فيديو)

أعاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشر فيديو لهدف رائع سجله لاعب الوسط الأرجنتيني ماتيو كورونيل في الدوري المحلي الممتاز.

وعلق الحساب على الهدف قائلا “هدف بعيد المدى”، موجها سؤالا إلى المتابعين عما إذا كان الهدف يستحق المنافسة على جائزة بوشكاش التي يقدمها موقع (فيفا) لصاحب أفضل هدف.

Could Mateo Coronel's 77-yard goal be a contender for our #Puskas list? 🤔 pic.twitter.com/IAGvMIaWAZ

وسجل كورونيل هدفا مذهلا من مسافة 77 ياردة، أكثر من 70 مترا، في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع خلال المباراة التي جمعت فريقه أتلتيكو توكومان مع ضيفه باراكاس سنترال، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 4-صفر.

وأبعد دفاع أتلتيكو الكرة من منطقة الجزاء ليتسلمها كورونيل ويسددها من هذه المسافة البعيدة مستغلا خروج حارس باراكاس من مرماه وتقدم كل لاعبي الفريق المنافس في آخر لحظات المباراة.

ونشر مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحاولات سابقة لكورونيل لتسجيل هدف من مسافات بعيدة.

It’s not the first time he tried https://t.co/EpgwedWR8r

