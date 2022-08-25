بنزيما أفضل لاعب في أوربا وأنشيلوتي أفضل مدرب (فيديو)

توّج الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في أوربا خلال الموسم الماضي 2022/2021 باستفتاء الاتحاد الأوربي لكرة القدم (يويفا).

وتفوق بنزيما على البلجيكيين تيبو كورتوا زميله في ريال مدريد، وكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي.

وجاء تتويج بنزيما عقب مساهمته الرئيسية في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوربا للمرة الـ14 في تاريخ النادي، وتصدره ترتيب هدافي المسابقة برصيد 15 هدفا.

وقاد بنزيما فريقه لحصد الدوري الإسباني بفضل تسجيله 27 هدفا وضعته كأفضل هدافي الليغا.

وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها بنزيما على جائزة الأفضل في أوربا من الاتحاد الأوربي، وهو المرشح بقوة للظفر بالكرة الذهبية المقدمة من مجلة (فرانس فوتبول). ​​​​​​

وتوّج الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بجائزة أفضل مدرب في أوربا.

وأصبح أنشيلوتي أول مدرب يفوز بدوري الأبطال 4 مرات، وفاز بلقبيْن مع ميلان الإيطالي في 2003 و2007 قبل أن يحقق اللقب مع ريال مدريد في 2014.

وعن بنزيما، قال أنشيلوتي “كريم ليس فقط من المهاجمين الرائعين والهدافين الذين لا يشق لهم غبار. إنه لاعب من طراز رفيع ويتحلى بأخلاق وسلوكيات رائعة”.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يحصل على لقب أفضل مدرب في أوروبا #دوري_ابطال_اوروبا | #قرعه_دوري_الابطال #UCLdraw pic.twitter.com/tCImYpBvPk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 25, 2022

وفازت الإسبانية أليكسيا بوتياس (28 عامًا) هدافة برشلونة بجائزة أفضل لاعبة في أوربا متفوقة على الإنجليزية بيث ميد والألمانية لينا أوبردورف.

وأحرزت بوتياس -التي فازت بالجائزة العام الماضي مع الكرة الذهبية- 34 هدفا لبرشلونة الموسم الماضي ليحصد الفريق كل الألقاب المحلية ويبلغ نهائي دوري أبطال أوربا.

ومع ذلك، لم تشارك اللاعبة في بطولة أوربا بعد أن أصيبت بتمزق في أربطة الركبة خلال التدريبات.