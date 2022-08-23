رياضة

تحدٍّ طريف من أبو تريكة لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. والجائزة قميص بتوقيع صلاح (فيديو)

بناء على نتيجة المباراة بفوز مانشستر يونايتد 2-1، فإن أبو تريكة لم يخسر التحدي
23/8/2022

دخل نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة في تحدٍّ خاص مع مُقدّم الاستوديو التحليلي في قنوات (بي إن سبورتس) عبد العزيز النصر، قبل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الاستوديو التحليلي للمباراة، أعلن أبو تريكة عن التحدي الطريف مراهنًا على عدم خسارة مانشستر يونايتد، عكس توقع العديد من المحللين والمشجعين، ولكن النصر اختلف مع نجم الأهلي السابق متوقعًا خسارة “الشياطين الحمر” بخماسية، ليعلن أبو تريكة التحدي بينهما.

وأوضح أبو تريكة أنه سيتحدى على قميص النجم المصري محمد صلاح بعدم خسارة مانشستر يونايتد في اللقاء، وإن خسر سيمنح القميص -الموقع من صلاح- إلى مُقدّم الاستوديو التحليلي.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات (بي إن سبورتس) الرياضية على مواقع التواصل، فيديو التحدي معلقًا عليه “أبو تريكة يدخل التحدي مع عبد العزيز النصر وجائزة مغرية للفائز”.

وبناء على نتيجة المباراة بفوز مانشستر يونايتد 2-1، فإن أبو تريكة لم يخسر التحدي.

وتفاعل مغردون مع توقع أبو تريكة، ووصفوه بـ”الأسطورة” في التحليل والتوقعات أيضًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند