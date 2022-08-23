تحدٍّ طريف من أبو تريكة لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد.. والجائزة قميص بتوقيع صلاح (فيديو)

دخل نجم كرة القدم المصرية السابق محمد أبو تريكة في تحدٍّ خاص مع مُقدّم الاستوديو التحليلي في قنوات (بي إن سبورتس) عبد العزيز النصر، قبل مواجهة ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال الاستوديو التحليلي للمباراة، أعلن أبو تريكة عن التحدي الطريف مراهنًا على عدم خسارة مانشستر يونايتد، عكس توقع العديد من المحللين والمشجعين، ولكن النصر اختلف مع نجم الأهلي السابق متوقعًا خسارة “الشياطين الحمر” بخماسية، ليعلن أبو تريكة التحدي بينهما.

وأوضح أبو تريكة أنه سيتحدى على قميص النجم المصري محمد صلاح بعدم خسارة مانشستر يونايتد في اللقاء، وإن خسر سيمنح القميص -الموقع من صلاح- إلى مُقدّم الاستوديو التحليلي.

ونشر الحساب الرسمي لقنوات (بي إن سبورتس) الرياضية على مواقع التواصل، فيديو التحدي معلقًا عليه “أبو تريكة يدخل التحدي مع عبد العزيز النصر وجائزة مغرية للفائز”.

وبناء على نتيجة المباراة بفوز مانشستر يونايتد 2-1، فإن أبو تريكة لم يخسر التحدي.

وتفاعل مغردون مع توقع أبو تريكة، ووصفوه بـ”الأسطورة” في التحليل والتوقعات أيضًا.

⁦🗣️⁩ عبدالعزيز النصر (BeiN Sports): أنا اتوقع مانشستر يخسر بالخمسة." ⁦🗣️⁩ محمد أبو تريكة (BeiN Sports) : أنا أقولك اليونايتد مش بيخسر ولو خسر لك تيشيرت محمد صلاح." pic.twitter.com/2TtbaFhdYk — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) August 22, 2022

مش معقول مهكر اللعبه والتحليل كمان اسطوره يا جدعان 😘😘❤️❤️❤️ https://t.co/KISTubcL85 — Mohamed Magdy (@Mohamed_sena22) August 23, 2022

عم الناس والله ملك التحليل https://t.co/p9yoLe2DLq — حمدينيوفيتش (@Hamdysena22) August 23, 2022