بعد شجارهما الحاد.. اتحاد كرة القدم الإنجليزي يكشف عقوبة مدربي تشيلسي وتوتنهام

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، عقوبات ضد توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي وأنطونيو كونتي مدرب نادي توتنهام، على خلفية الشجار الذي وقع بينهما خلال المباراة التي جمعت فريقيهما ضمن الدوري الممتاز الأسبوع الماضي.

وقرر الاتحاد تغريم توماس توخيل مدرب تشيلسي مبلغ 35 ألف جنيه إسترليني مع الإيقاف لمباراة واحدة، في حين غرّم كونتي 15 ألف جنيه إسترليني من دون إيقاف.

🔵⚪ Late dug out drama leads to both Thomas Tuchel and Antonio Conte receiving a red card 😳 pic.twitter.com/l9Zq9UZhlu — Football Daily (@footballdaily) August 14, 2022

وأشار الاتحاد في بيان إلى اعتراف كل من توماس توخيل وأنطونيو كونتي بإقدامهما على سلوك “غير لائق” بعد صافرة نهاية مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبر، يوم الأحد 14 أغسطس/آب 2022.

وأردف البيان أن هذه العقوبات قابلة للاستئناف إلى حين إرسال اللجنة التنظيمية المستقلة قرارها المكتوب، لتتحول إلى عقوبة سارية النفاذ.

Here We go" Thomas Tuchel has been Charged 40000 US Dollar's 💸 following Misunderstanding he had with Antonio Conte and Not Coaching One Match

Antonio Conte Has Been Charged 18000 US Dollar's 💸 No Jokes in English Primier league 🔥 pic.twitter.com/uj4BK9FDHk — Teacher 🏆🎥 Eddie🌍💦🇷🇼 (@MwarimuUshoboy) August 20, 2022

وفي هذا السياق، قرر الاتحاد تعليق حظر مدرب نادي تشيلسي مؤقتًا إلى حين تقديم الأسباب المكتوبة الكاملة للقرار، مما يسمح له بأخذ مكانه في مباراة الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز في ملعب ليدز يونايتد.

يشار إلى أن المصافحة التقليدية للمدربين تحولت بعد صافرة نهاية مباراة الأحد إلى شجار بين المدربين ثم دفع أحدهما الآخر، ليُصدر حكم المباراة أنتوني تيلور بطاقات حمراء لكلا المدربين يرد توخيل بعدها بتعليقات مثيرة للجدل.