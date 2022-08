بعد شجارهما الحاد.. اتحاد كرة القدم الإنجليزي يكشف عقوبة مدربي تشيلسي وتوتنهام

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، عقوبات ضد توماس توخيل مدرب نادي تشيلسي وأنطونيو كونتي مدرب نادي توتنهام، على خلفية الشجار الذي وقع بينهما خلال المباراة التي جمعت فريقيهما ضمن الدوري الممتاز الأسبوع الماضي.

وقرر الاتحاد تغريم توماس توخيل مدرب تشيلسي مبلغ 35 ألف جنيه إسترليني مع الإيقاف لمباراة واحدة، في حين غرّم كونتي 15 ألف جنيه إسترليني من دون إيقاف.

وأشار الاتحاد في بيان إلى اعتراف كل من توماس توخيل وأنطونيو كونتي بإقدامهما على سلوك “غير لائق” بعد صافرة نهاية مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبر، يوم الأحد 14 أغسطس/آب 2022.

وأردف البيان أن هذه العقوبات قابلة للاستئناف إلى حين إرسال اللجنة التنظيمية المستقلة قرارها المكتوب، لتتحول إلى عقوبة سارية النفاذ.

