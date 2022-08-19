رياضة|بريطانيا

محمد صلاح ورفاقه يفاجئون سكان ليفربول بالهدايا (فيديو)

شارك النجم المصري محمد صلاح مع لاعبي ليفربول في توزيع الهدايا على سكان المدينة (تويتر)
19/8/2022

نشر نادي ليفربول الإنجليزي مقاطع فيديو تظهر لاعبيه يتجولون في شوارع مدينة ليفربول، ويفاجئون سكانها بالهدايا في مشهد إنساني لافت.

ويظهر في الفيديوهات النجم المصري محمد صلاح رفقة زملائه كوستاس تسيميكاس وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك يتجولون بأماكن مختلفة في المدينة.

وفاجأ اللاعبون سكان المدينة في منازلهم وفي الحدائق، وقدموا لهم الهدايا وسط سعادة بالغة من السكان.

المصدر : خدمة سند