محمد صلاح ورفاقه يفاجئون سكان ليفربول بالهدايا (فيديو)

نشر نادي ليفربول الإنجليزي مقاطع فيديو تظهر لاعبيه يتجولون في شوارع مدينة ليفربول، ويفاجئون سكانها بالهدايا في مشهد إنساني لافت.

ويظهر في الفيديوهات النجم المصري محمد صلاح رفقة زملائه كوستاس تسيميكاس وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك يتجولون بأماكن مختلفة في المدينة.

A special visit from @MoSalah and Kostas ❤️ #FansofFans pic.twitter.com/cmN9mO3J63

وفاجأ اللاعبون سكان المدينة في منازلهم وفي الحدائق، وقدموا لهم الهدايا وسط سعادة بالغة من السكان.

When @VirgilvDijk and Joel interrupt your kick-about 🤣 #FansofFans pic.twitter.com/aqRH4d6eap

— Liverpool FC (@LFC) August 18, 2022