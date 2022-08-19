محمد صلاح ورفاقه يفاجئون سكان ليفربول بالهدايا (فيديو)

نشر نادي ليفربول الإنجليزي مقاطع فيديو تظهر لاعبيه يتجولون في شوارع مدينة ليفربول، ويفاجئون سكانها بالهدايا في مشهد إنساني لافت.

ويظهر في الفيديوهات النجم المصري محمد صلاح رفقة زملائه كوستاس تسيميكاس وجويل ماتيب وفيرجيل فان دايك يتجولون بأماكن مختلفة في المدينة.

وفاجأ اللاعبون سكان المدينة في منازلهم وفي الحدائق، وقدموا لهم الهدايا وسط سعادة بالغة من السكان.