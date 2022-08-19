على طريقة رونالدو.. هدف “أكروباتي” في كأس البرازيل والفيفا يتفاعل (فيديو)
سجل المهاجم البرازيلي بيدرو جيليرمي، الخميس، هدفا أكروباتيا لفريقه فلايمنغو ضد أتليتيكو باراناينسي في دور 16 بكأس البرازيل، جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يتفاعل معه.
وزاد من أهمية الهدف، أنه منح التأهل لفريقه إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على مضيفه في لقاء الإياب بواحد – صفر، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.
QUE GOLAAAAAÇOOOOOO! PEDRO FAZ O PRIMEIRO DO JOGO! 🥵⚽️
🎥: @sportv pic.twitter.com/6psuZJblfQ
— Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) August 18, 2022
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، عندما تلقى المهاجم البرازيلي كرة عرضية، ليسددها بمِقصيّة خلفية طائرة إلى الشباك.
وأعاد جيليرمي إلى الأذهان الهدف الشهير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد في مرمى يوفنتوس بنصف نهائي دوري أبطال أوربا نسخة 2018.
ونشر حساب البطولة البرازيلية على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف، معلقا عليه “يا له من هدف، الأول من نوعه في اللعبة من بيدرو”.
وقد اكتفى نادي فلامينغو بنشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر بعد هذا الهدف، وكتب فيها “مرحبا فيفا”، لترد عليه الفيفا “نعتقد أننا نعرف ما تود قوله”.
Hey @FIFAcom
— Flamengo (@Flamengo_en) August 18, 2022
وشارك حساب الفيفا بعدها فيديو الهدف المميز وفي نهاية التغريدة كتب وسم “بوشكاش”، في إشارة إلى أن الهدف يستحق أن يكون في قائمة أفضل أهداف العام التي ترشح للفوز بجائزة بوشكاش، وهو ما اتفق عليه عدد كبير من الجماهير البرازيلية التي تفاعلت مع الفيديو.
⚪️ Cristiano Ronaldo madness #OTD in 2018 🤯@Cristiano | @realmadriden | #UCL pic.twitter.com/GZN1PcIFiv
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2021
We think we know what you're saying…😄#Puskas 🤔pic.twitter.com/c4fABYRfo4 https://t.co/9OSbvW0Rtp
— FIFA.com (@FIFAcom) August 18, 2022
Yes, Puskas' strong Candidate https://t.co/lzMu3aX3wx
— Leonardo Rubira (@LeonardoRubira1) August 19, 2022
Yeah!!! Give it to him! https://t.co/zaDPvq50P7
— Francis Brito (@Francis25072478) August 18, 2022
Pedro vai estar na Copa do Mundo desfilando todo seu rubronegrismo e vai vencer o #puskas este ano. https://t.co/acEYiSKtuE
— Fabricio Lopes (@flanacaovvp) August 18, 2022