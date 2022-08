على طريقة رونالدو.. هدف “أكروباتي” في كأس البرازيل والفيفا يتفاعل (فيديو)

سجل المهاجم البرازيلي بيدرو جيليرمي، الخميس، هدفا أكروباتيا لفريقه فلايمنغو ضد أتليتيكو باراناينسي في دور 16 بكأس البرازيل، جعل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يتفاعل معه.

وزاد من أهمية الهدف، أنه منح التأهل لفريقه إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على مضيفه في لقاء الإياب بواحد – صفر، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، عندما تلقى المهاجم البرازيلي كرة عرضية، ليسددها بمِقصيّة خلفية طائرة إلى الشباك.

وأعاد جيليرمي إلى الأذهان الهدف الشهير للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص ريال مدريد في مرمى يوفنتوس بنصف نهائي دوري أبطال أوربا نسخة 2018.

ونشر حساب البطولة البرازيلية على موقع تويتر، مقطع فيديو للهدف، معلقا عليه “يا له من هدف، الأول من نوعه في اللعبة من بيدرو”.

وقد اكتفى نادي فلامينغو بنشر تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر بعد هذا الهدف، وكتب فيها “مرحبا فيفا”، لترد عليه الفيفا “نعتقد أننا نعرف ما تود قوله”.

وشارك حساب الفيفا بعدها فيديو الهدف المميز وفي نهاية التغريدة كتب وسم “بوشكاش”، في إشارة إلى أن الهدف يستحق أن يكون في قائمة أفضل أهداف العام التي ترشح للفوز بجائزة بوشكاش، وهو ما اتفق عليه عدد كبير من الجماهير البرازيلية التي تفاعلت مع الفيديو.

We think we know what you're saying…😄#Puskas 🤔pic.twitter.com/c4fABYRfo4 https://t.co/9OSbvW0Rtp

— FIFA.com (@FIFAcom) August 18, 2022