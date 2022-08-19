رياضة البسطاء.. نازحون سوريون يتنافسون في دوري المخيمات (فيديو)

يقيم نازحو الشمال السوري دوري المخيمات لكرة القدم في ريف إدلب الشمالي، ليكون متنفسًا رياضيًا للحفاظ على لياقتهم البدنية وتحسين الروح المعنوية.

وجمعت هذه المباراة فريقي مخيم الجزيرة ومخيم جبل الزاوية في إطار تصفيات دوري المخيمات الذي يقيمه النازحون في مخيمات الشمال السوري، وانتهت بسداسية نظيفة لصالح فريق مخيم الجزيرة.

وتنافس الفريقان على أرضية أحد الملاعب المستأجرة، وتشارك اللاعبون فيما بينهم لدفع رسوم استئجار الملعب.

ويقول المشاركون إن الهدف العام لدوري المخيمات هو الترويح عن أنفسهم وممارسة رياضتهم المفضلة وكذلك للحفاظ على لياقتهم البدنية.

ويستخدم النازحون أسماء قراهم وبلداتهم التي نزحوا منها في تسمية فرق دوري المخيمات.