صفقت له الجماهير بحرارة.. عدّاء يضحي بالفوز لمساعدة منافِسه المصاب (فيديو)

أوقف العداء ناهويل كاربانا، من دولة أندورا، العدو سباق 3000 متر، الذي أقيم ضمن فعاليات بطولة أوربا متعددة الرياضات التي تستضيفها مدينة ميونيخ الألمانية من 15 إلى 21 أغسطس/آب، بعد أن كان في المقدمة.

وحاز العداء على تصفيقات حارة من الجمهور بعد أن قرر التوقف عن العدو لمساعدة منافسه الدنماركي أكسل كريستنسن، الذي سقط بعد أن اصطدمت قدمه بأحد الحواجز.

وفي الوقت الذي قرر فيه جميع العدائين مواصلة السباق، كان كاربانا هو الوحيد الذي فضّل مساعدة منافسه الدنماركي، وهي لفتة لاقت إعجاب الجمهور.

وحرص كاربانا على إبعاد كريستنين عن مسار السباق، ثم أكمل المنافسة وحيدًا، ليحتل المركز الأخير تحت وقع تصفيق الجماهير مرة أخرى.

وقال كاربانا في تصريحات صحفية إن تخليه عن فرصة الفوز من أجل مساعدة منافِسه “لا تجعله بطلًا”، وأشار إلى أنه “كان من المحتمل أن يكون قد تعرض إلى إصابة خطيرة، لذا قررت القيام بمساعدته”.

وأوضح العداء أنه لا يشعر بأنه بطل، وأن كل العدائين أبطال ويمكنهم فعل الشيء نفسه، وعبّر عن سعادته برد فعل الجمهور، فيما أثنى مدربه كيفين بوليت على تصرفه.