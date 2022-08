حارس مرمى يتعادل لفريقه في الوقت القاتل وفيفا يتفاعل مع الهدف (فيديو)

أنقذ السنغالي سيني ديينغ حارس مرمى فريق كوينز بارك رينجرز ناديه من خسارة محققة، بعد تسجيله هدفًا في الوقت القاتل من المباراة ليتعادل مع مضيفه سندرلاند ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيونشيب).

وكان سندرلاند متقدمًا 2-1 حتى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني من المباراة، عندما تقدّم ديينع إلى منطقة جزاء سندرلاند بعد احتساب ضربة ركنية لفريقه.

وشارك ديينغ مرتين في محاولة لتسديد الكرة برأسه قبل أن يتمكن حارس سندرلاند من إبعادها من المنطقة في المرة الثانية، لتعود مرة ثالثة إلى ديينغ الذي سددها برأسه قوية مسجلًا هدف التعادل لفريقه لتنتهي المباراة 2-2.

Scores at one end and makes a super save at the other!

Take a bow, Seny Dieng! 👏#EFL | @QPR pic.twitter.com/pc1BwiIjv8

— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) August 14, 2022